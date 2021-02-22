Yanlışlıkla çantasını çöpe atan yaşlı kadın: 100 liram, cep telefonum ve anahtarım vardı, alıp götürmüşler

Sultangazi’de yaşayan 75 yaşındaki Fatma Yoldemir, alışverişe giderken elindeki çöple birlikte içerisinde telefon ve parasının bulunduğu çantasını da yanlışlıkla çöp konteynerine attı. Yoldemir “100 lira param, cep telefonum ve evimin anahtarı vardı hepsini alıp götürmüşler" dedi. Yoldemir, parasının ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor.

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 75 yaşındaki Fatma Yoldemir, alışverişe giderken elindeki çöple birlikte içerisinde telefon ve parasının bulunduğu çantasını da çöp konteynerine attı. Kısa süre sonra çantasını çöpe attığını fark eden yaşlı kadın, çantasındaki telefon ve paranın alındığını fark etti. Yoldemir çöp konteynırının başında parasının ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor.

‘Konteyneri kontrol ettiğimde çantamı içi boşaltılmış bir şekilde buldum’

Esentepe mahallesinde gerçekleşen olayda yaşananları anlatan Fatma Yoldemir, "Hava güzeldi dışarıya çıktım. Elimde çantam ve çöp poşeti vardı. Konteynerin yanında geldim. Yanlışlıkla çöp poşeti ile birlikte çantamı da çöpe bıraktım. Ardından yürümeye başladım. Biraz ilerledikten sonra elimde çantamın olmadığını fark ettim geri döndüm. Konteyneri kontrol ettiğimde çantamı içi boşaltılmış bir şekilde buldum. İçerisinde market alışveriş yapmaya gideceğim için yanıma aldığım 100 lira param, cep telefonum ve evimin anahtarı vardı hepsini alıp götürmüşler. Burada kağıt toplayan çocuklara sordum, bir kişinin çantadakileri alıp bölgeden uzaklaştığını söylediler" ifadelerini kullandı.