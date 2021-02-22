AK Partili Zengin: Bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum, bu yaklaşık iki aydır devam ediyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bir kadın olarak yaklaşık iki aydır sistematik bir saldırıya uğradığını söyledi. Zengin, "Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor.

- Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi.