Fatma Şengül’ü öldüren Zeynel Akbaş’a uygulanan haksız tahrik indirimi kaldırıldı, müebbet hapis cezası verildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zeynel Akbaş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmada Akbaş'ın, evinin önünde silahla ateş ederek öldürdüğü Fatma Şengül’ün ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Tutuklu sanık Zeynel Akbaş, evli ve 2 çocuğu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Maktulle aynı iş yerinde çalışıyorduk, pek geçinemiyorduk. Bana hakaret içerikli sözleri oluyordu. Olay günü minibüsten indim. Tesadüfen maktulle karşılaştık. Kendisine ‘Günaydın’ dedim. Ancak o bana ‘Senin iğrenç suratını görmek istemiyorum’ dedi. Ben de, ‘Bana bu hakareti yapmayacaktın’ deyip üzerimde bulunan tabancayı çıkartarak maktule ateş ettim. Daha sonra yaptığımdan pişman oldum. Silahı taşımamın nedeni yaşadığım yerin tekin olmamasından kaynaklanmaktadır. Ben geçimsiz bir insan değilim. Uzun zamandır aynı mahallede oturuyorum. Hiç kimseyle bir münakaşam olmamıştır."

'Annem böyle bir durumu hak etmedi'

Sanığın savunması üzerine söz alan maktulün kızı Açelya Şengül, "Sanık eylemi planlamış ve annemi öldürmüştür. Savunmaları kendini cezadan kurtarmaya yöneliktir" ifadelerini kullanarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Maktulün oğlu Koray Şengül ise "Annem böyle bir durumu hak etmedi. Sanıktan şikayetçiyiz. İndirimsiz bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Müşteki avukatı Aylin Mert, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'Hipertansiyondan dolayı eylemi istemsiz gerçekleştirdim'

Son sözü sorulan Zeynel Akbaş ise "Planlı bir eylem değildi. Hipertansiyon hastalığımdan dolayı eylemi istemsiz olarak gerçekleştirdim. Olaydan dolayı pişmanım, üzgünüm" dedi.

Müebbet hapis cezası verildi

Ceza Dairesi, sanık Zeynel Akbaş’a hakkında yerel mahkemenin 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan verdiği 18 yıl hapis cezasını bozdu.

Daire, Fatma Şengül’den sanığa yönelen herhangi bir haksız davranışın bulunmadığına kanaat getirerek sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Daire, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

'Gönül isterdi ki ağırlaştırılmış müebbet olsun'

Duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarına sarılan Açelya Şengül, şunları söyledi:

"Müebbet hapis cezası aldı. Yani verilen 18 yıla karşı biz çok büyük bir mücadele verdik kadınlarla birlikte. Öncelikle buraya gelen emek veren bütün kadınlara çok teşekkür ediyorum. Başardık, müebbet aldı. Tabii gönül isterdi ki ağırlaştırılmış müebbet olsun. Yani en ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım.

'Bir nebze de olsun içimizi rahatlattı bu ceza'

Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bir nebze de olsun içimizi rahatlattı bu ceza. Davanın Yargıtay yolu açık, karşı tarafın avukatı ve biz de Yargıtay’a başvuracağız ama müebbet hapis cezası alması bütün kadınlar olarak hepimizin içini rahatlattı. Ben anneme çiçekler aldım, buradan çıkıp mezarına gideceğim. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim."