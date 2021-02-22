Kayıt
18:50 22 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'i çok daha büyük projelerle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 814
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043871649_0:6:1200:681_1200x675_80_0_0_30b9296916883c2f153fef8df2bba812.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102221043871269-cumhurbaskani-erdogan-izmiri-cok-daha-buyuk-projelerle-tanistirmak-icin-sabirsizlaniyoruz/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yürüttükleri çalışmalarla ilgili bazı bilgiler verdi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde İzmir'i tarihine ve potansiyeline uygun çok daha büyük projelerle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de önce deprem konutları temel atma töreninde, ardından Göztepe Stadı'nın açılışında konuştu.

    İlk olarak deprem konutları temel atma töreninde konuşan Erdoğan, "Afetlere hazırlık amacıyla TOKİ eliyle İzmir'de 27 bin 170 bin adet konut ve sosyal donatı yaptık. 50 bin ve 100 bin konut kampanyaları ülke genelinde İzmir'de 6 bin 470 konut inşa ediyoruz. 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimizin bahçesi olarak İzmir'e iki adet millet bahçesi yapıyoruz" bilgisini verdi.

    Çiğli ve Bergama'da harekete geçirilecek millet bahçelerinin deprem toplanma alanı olarak kullanılacağını ifade eden Erdoğan, son 18 yılda 80 milyar lirayla en çok yatırım yaptıkları illerden birinin İzmir olduğunu ifade etti.

    "İzmir'e 4 yeni üniversite kazandırdık. 69 spor tesisi inşa ettik. 20 bin seyirci kapasiteli Göztepe Stadyumu da bunlar arasındadır. Eski rakamla 7 katrilyon şimdi ise 7 milyar lirayı aşan yardım yaptık. Sağlıkta toplam 120 sağlık tesisi inşa ettik. Bayraklı Şehir Hastanemizle birlikte 8 hastanemizin yapımları şu anda devam ediyor" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

    • "Demiryollarında İZBAN'ı şehrimize kazandırdık. Halkapınar-Otogar metro hattının yakında ihalesine çıkıyoruz. İzmir Körfez geçişi projemizin etüdleri bitti, imar planı çalışmaları ise sürüyor. Adnan Menderes Havalimanı'nın baştan aşağı yeniledik, şu anda hizmette. 29 baraj, 8 gölet inşa ettik, 12 baraj daha inşa ediyoruz. İzmirli çiftçilerimize 5.5 milyar tutarında tarımsal destek verdik. 3 yeni organize sanayi, 3 yeni teknopark, 29 tasarım merkezini kurduk.

    'İzmir'deki 26 ilçemize doğalgaz getirdik'

    • İzmir'deki 26 ilçemize doğalgaz getirdik. İnşallah deprem yaralarını sararak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla tamamlayarak şehrimizin geleceğine daha güvenle bakmasını da sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde İzmir'i tarihine ve potansiyeline uygun çok daha büyük projelerle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz.
    • 2021 yılında büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. 81 ilimizi ve 922 ilçemizin tamamındaki riskli binaları dönüşüm kapsamına aldık. 1.5 milyon konutun dönüşümünü de tamamladık. Acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konutu her yıl 300 bin yeni inşaatla 5 yıl içinde bitirmekte kararlıyız."

    Erdoğan, devamında Türkiye genelinde TOKİ tarafından 1 milyon adet depreme dayanıklı sosyal konutun üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

    "5 milyon kardeşimizin sıcak yuvalarına, onbinlerce kardeşimizin yeni işyerlerine kavuşmasını temin ettik" ifadesini kullanan Erdoğan, "1 milyonuncu konutun anahtarını inşallah hak sahibi kardeşimize de bizzat takdim edeceğiz. Ülkemizin her yerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran, vatandaşlarımıza mali kolaylık sağlayan düzenlemeleri harekete geçirdik" diye konuştu. Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

    • "Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik alanda yürütülüyor. Yatırım değeri 800 milyon lira. Depremin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğimizin sevinciyle 84 milyon hep birlikte kucaklaştığımız yer burası. Bu alanı hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak, hem de deprem bilincinin hafızalarda sağlayacak bir yer olacak.

    'İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da hızlandırdık'

    • Depremin ardından sadece yaraları sarmakla kalmayıp İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da hızlandırdık. Son 8 yıldır İzmir'de 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızın rızası alınarak mümkün olduğu kadar yerinde ve hızlı bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz.
    • Üzmeyeyim, kırmayayım ama şahsen ben güçlendirmekten değil yenilemekten yanayım. Tüm vatandaşlarıma yenilemeyi tercih ederim. Hem proje bazında hem de yenilemeyle çok daha farklı ve güçlü imkana sahip olacağımızı inanıyorum. Hiçbir hesap afette karşılaşabileceğimiz yıkımlardan, acılardan daha değerli olamaz. Çok geç olmadan her vatandaşımızın kurumlarla işbirliği içinde bu dönüşümü hızla tamamlayacağına inanıyorum."
    Etiketler:
    Yıkım, Deprem, İzmir, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sivas Valiliği'nce, kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan Altınkale projesi her mevsim güzelliği ile göz kamaştırıyor.
    Ateş ve buz karşılaşması: 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor
    Karikatür
    ABD'den Türkiye raporu: Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet