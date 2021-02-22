Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'i çok daha büyük projelerle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yürüttükleri çalışmalarla ilgili bazı bilgiler verdi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde İzmir'i tarihine ve potansiyeline uygun çok daha büyük projelerle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de önce deprem konutları temel atma töreninde, ardından Göztepe Stadı'nın açılışında konuştu.

İlk olarak deprem konutları temel atma töreninde konuşan Erdoğan, "Afetlere hazırlık amacıyla TOKİ eliyle İzmir'de 27 bin 170 bin adet konut ve sosyal donatı yaptık. 50 bin ve 100 bin konut kampanyaları ülke genelinde İzmir'de 6 bin 470 konut inşa ediyoruz. 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimizin bahçesi olarak İzmir'e iki adet millet bahçesi yapıyoruz" bilgisini verdi.

Çiğli ve Bergama'da harekete geçirilecek millet bahçelerinin deprem toplanma alanı olarak kullanılacağını ifade eden Erdoğan, son 18 yılda 80 milyar lirayla en çok yatırım yaptıkları illerden birinin İzmir olduğunu ifade etti.

"İzmir'e 4 yeni üniversite kazandırdık. 69 spor tesisi inşa ettik. 20 bin seyirci kapasiteli Göztepe Stadyumu da bunlar arasındadır. Eski rakamla 7 katrilyon şimdi ise 7 milyar lirayı aşan yardım yaptık. Sağlıkta toplam 120 sağlık tesisi inşa ettik. Bayraklı Şehir Hastanemizle birlikte 8 hastanemizin yapımları şu anda devam ediyor" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Demiryollarında İZBAN'ı şehrimize kazandırdık. Halkapınar-Otogar metro hattının yakında ihalesine çıkıyoruz. İzmir Körfez geçişi projemizin etüdleri bitti, imar planı çalışmaları ise sürüyor. Adnan Menderes Havalimanı'nın baştan aşağı yeniledik, şu anda hizmette. 29 baraj, 8 gölet inşa ettik, 12 baraj daha inşa ediyoruz. İzmirli çiftçilerimize 5.5 milyar tutarında tarımsal destek verdik. 3 yeni organize sanayi, 3 yeni teknopark, 29 tasarım merkezini kurduk.

'İzmir'deki 26 ilçemize doğalgaz getirdik'

İzmir'deki 26 ilçemize doğalgaz getirdik. İnşallah deprem yaralarını sararak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla tamamlayarak şehrimizin geleceğine daha güvenle bakmasını da sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde İzmir'i tarihine ve potansiyeline uygun çok daha büyük projelerle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz.

2021 yılında büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. 81 ilimizi ve 922 ilçemizin tamamındaki riskli binaları dönüşüm kapsamına aldık. 1.5 milyon konutun dönüşümünü de tamamladık. Acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konutu her yıl 300 bin yeni inşaatla 5 yıl içinde bitirmekte kararlıyız."

Erdoğan, devamında Türkiye genelinde TOKİ tarafından 1 milyon adet depreme dayanıklı sosyal konutun üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

"5 milyon kardeşimizin sıcak yuvalarına, onbinlerce kardeşimizin yeni işyerlerine kavuşmasını temin ettik" ifadesini kullanan Erdoğan, "1 milyonuncu konutun anahtarını inşallah hak sahibi kardeşimize de bizzat takdim edeceğiz. Ülkemizin her yerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran, vatandaşlarımıza mali kolaylık sağlayan düzenlemeleri harekete geçirdik" diye konuştu. Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik alanda yürütülüyor. Yatırım değeri 800 milyon lira. Depremin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğimizin sevinciyle 84 milyon hep birlikte kucaklaştığımız yer burası. Bu alanı hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak, hem de deprem bilincinin hafızalarda sağlayacak bir yer olacak.

'İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da hızlandırdık'