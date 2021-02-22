Malatya Valiliği: Gara'daki 13'üncü şehidin Irak vatandaşı olduğu tespit edilmiştir

Malatya Valiliği, 10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK tarafından öldürülen ve otopsi işlemleri Malatya Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen 12 vatandaşın kimlik bilgilerinin daha önce kamuoyuna açıklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Malatya Adli Tıp Kurumu'nda devam eden teşhis ve tespit çalışmaları neticesinde daha önce kimliği belirlenememiş olan 13’üncü şehidin Irak vatandaşı Jotyar Muhsin Hussein olduğu tespit edilmiş olup, naaşı Irak’tan gelen ailesi nezaretinde defnedileceği ülkesine nakledilmiştir."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı düzenlediği Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili açıklamasında, Gara bölgesindeki bir mağarada 13 Türk vatandaşının naaşına ulaşıldığını açıklamıştı.