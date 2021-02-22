Ankara'da bir kadın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde 43 yaşındaki Birgül Y. yürürken, iddiaya göre sevgilisi 34 yaşındaki Hasan D. konuşmak için yanına geldi. İkisinin de evli olduğu iddia edilen kadın ve adam, bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucunda Hasan D. belindeki tabancayı çıkararak Birgül Y.'ye 3 el ateş etti.

Birgül Y. kanlar içinde yere yığılırken, Hasan D. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgül Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

DHA'nın haberine göre olaydan sonra kaçan Hasan D. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Birgül Y.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği sırada evde olan bölge sakinlerinden Ayşe Arpa, "Ben balkondaydım. Balkonu yıkadım. Bu sırada kadının sokakta yürüdüğünü gördüm. İçeri girdikten sonra da 3 el silah sesi duydum. Ben mahallenin çocukları maytap falan atıyor zannettim. Daha sonra balkona çıktığımda ambulansların geldiğini gördüm" dedi.