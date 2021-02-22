Öztrak: Hayırdır, damadınıza yeni koltuk mu hazırlıyorsunuz?

TCMB'nin 56 milyar$ SWAP yükümlülüğü dikkate alındığında,

18 Şubat itibariyle,

Net rezervler (Eksi) -57 milyar$.

2019 başında bu, (Artı) +54 milyar$'dı.

İki yılda ne oldu da,

TCMB 70 sente muhtaç hale geldi?

İşte bu “devlet krizidir.”

Bunun sorumlusu kim Sn. Erdoğan? pic.twitter.com/scZsRpAZQM