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    Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

    YÖK, üniversitelerin karnelerini yayımladı

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    Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, bu yıl 506 mezun veren Gazi Üniversitesi, doktora programlarından mezun sayısı en yüksek üniversite oldu.

    Yükseköğretim Kurulu'nun Twitter adresinden, üniversitelerin performansının değerlendirildiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"de yer alan değerlendirme kriterlerine göre en başarılı üniversitelere ilişkin veriler paylaşıldı.

    Buna göre, üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetleri ve buna bağlı çıktılarının incelendiği "eğitim ve öğretim" kategorisinde toplamda 11 gösterge bulunuyor.

    Bu kapsamda, 2019'da 146 üniversiteden 8 bin 275 kişi doktora programlarından mezun oldu. Bu yıl 506 mezun veren Gazi Üniversitesi, doktora programlarından mezun sayısı en yüksek üniversite oldu. İstanbul Üniversitesi 478 mezun ile ikinci, Hacettepe 465 mezun ile üçüncü, Ankara Üniversitesi 407 mezun ile dördüncü Ege Üniversitesi 299 mezun ile beşinci sırada yer aldı.

    168 üniversitede 3 bin 930 etkinlik düzenlendi

    "Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi" istatistiklerine bakıldığında ise 168 üniversitenin 3 bin 930 etkinlik düzenlediği görüldü.

    Uluslararası etkinlik sayısının en yüksek olduğu üniversitelerin başında 397 etkinlik ile Hacettepe yer aldı. İstanbul Üniversitesi 321 etkinlik ile ikinci, Anadolu Üniversitesi 217 etkinlik ile üçüncü, Ankara Üniversitesi 163 etkinlik ile dördüncü, Ege Üniversitesi 146 etkinlik ile beşinci sıraya yerleşti.

    Ege Üniversitesi Teknokent etkinliklerinde ilk sırada

    Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projesine 2019'da 100 üniversiteden 24 bin 13 öğrenci katıldı. Bu projelere katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sırasıyla, 1880 öğrenci ile Ege Üniversitesi, 1863 öğrenci ile Çukurova Üniversitesi, 1684 öğrenci ile Gaziantep Üniversitesi, 1679 öğrenci ile ODTÜ, 1651 öğrenci ile Yıldız Teknik Üniversitesi oldu.

    Sosyal sorumluluk projelerinde Atatürk Üniversitesi önde

    Öğrencilerin sosyal ve endüstriyel proje sayısı 2019'da artış gösterdi. 168 üniversitede 8 bin 465 sosyal sorumluluk projesi, 124 üniversitede 5 bin 468 endüstriyel proje gerçekleştirildi.

    Sosyal sorumluluk alanında 475 proje üreten Atatürk Üniversitesi ilk sıraya yerleşti. Sakarya Üniversitesi 456 sosyal sorumluluk projesi ile ikinci, Selçuk Üniversitesi 382 sosyal sorumluluk projesi ile üçüncü, Pamukkale Üniversitesi 346 sosyal sorumluluk projesi ile dördüncü, Gaziantep Üniversitesi 322 sosyal sorumluluk projesi ile beşinci sırada yer aldı.

    Öğrenciler tarafından yürütülen endüstriyel proje sayısı en yüksek üniversite, 636 projesinin yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi oldu. ODTÜ 562 proje ile ikinci, İTÜ 488 projesi ile üçüncü, Atatürk Üniversitesi 300 proje ile dördüncü, Süleyman Demirel Üniversitesi 248 proje ile beşinci sırayı aldı.

    En çok kitaba sahip ilk 5 üniversite

    YÖK'ün raporunda, öğrenci başına düşen basılı kitap ve e-yayın sayısı bilgilerine de yer verildi. Buna göre, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 56,04 sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısı en yüksek üniversite oldu. İzmir Bakırçay Üniversitesi öğrenci başına 50,01 kitap ile ikinci, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrenci başına 43,64 kitap ile üçüncü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrenci başına 41,91 kitap ile dördüncü, Galatasaray Üniversitesi öğrenci başına 34,89 kitap ile beşinci sıraya yerleşti.

    Etiketler:
    Kitap, mezun, Doktora, Üniversite, YÖK
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