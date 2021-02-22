Antalya'da 55 noktada karantina uygulanıyor

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede başarının tedbirlere uymakla sağlanabileceğini belirtti.
Kent sakinlerinden tedbirlere uymalarını isteyen Yazıcı, "Kıymetli Antalyalılar, koronavirüsle mücadele kapsamında bulaş riski nedeniyle ilimiz genelinde 55 noktada karantina uygulaması yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa sosyal destek ekiplerimizce karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.
📢 Kıymetli Antalyalılar;— Ersin YAZICI (@ersinyazici1) February 22, 2021
Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, bulaş riski nedeniyle ilimiz genelinde 55 noktada karantina uygulaması yapılmaktadır.
Vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa sosyal destek ekiplerimizce karşılanmaktadır.
Başarı, tedbirlere uymakla sağlanır.
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