Kamuya atamalarda mülakat kaldırılıyor: Tek kriter sınav

İnsan Hakları Eylem Planı’na göre kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak. Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın aktardığı bilgilere göre plana göre kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak, atamalar da sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak.

Habere göre eylem planıyla birlikte mahkemeler arasından aynı konuda çıkan farklı kararlarla ilgili düzenleme yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda, istinaf kanun yolunda, aynı konulardaki karar farklılıklarını gidermek amacıyla yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılması planlanıyor. Ayrıca, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları gerek düzenleyici ve denetleyici, gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alabilecek, uygulamasını takip edecek.

Din görevlilerine insan hakları eğitim

Mülki idare amirleriyle üst kademe kamu yöneticilerinin insan hakları duyarlılığını artırılması için de faaliyetler yapılması planlanıyor. Bu kapsamda toplumun insan haklarına duyarlılığını artırmak amacıyla din görevlilerine temel insan hakları eğitimi verilecek.

Stajyer avukat sigortalı işte çalışabilecek

Planın hedefleri arasında kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler de yer alıyor. Önceden hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra sigortalı işte çalışamayan stajyer avukatların, eylem planıyla birlikte bir mesleği icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapılabilmesine imkân sağlanacak.

Havalimanlarında 7 gün 24 saat adliye

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı’nda başlatılan 7 gün 24 saat adliye uygulamasının hava ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu diğer havalimanlarında da yaygınlaştırılması planlanıyor.

İstanbul’un ardından gelecek dönemde Ankara ve Antalya gibi yolcu trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarında da uygulamanın başlaması hedefleniyor.