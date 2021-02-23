Akşener: Tecavüze uğrayan kadınlar için şikâyet süresi mi var, hakkını arayan her kadın onurludur

İYİ Parti lideri Akşener, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e tepki göstererek, "Şimdi kalkıp da tecavüze uğrayan bir kadının, tacize uğrayan bir kadının veya çocuğu tacize uğrayan bir annenin hemen konuşmamasını onursuzluk olarak nitelendiriyorsanız aynaya bakın muhteremler. Herkes o açıklıkla konuşamayabiliyor" dedi.