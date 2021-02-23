Bahçeli: Biz kuşakları X, Y, Z olarak ele almıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyor, bu şekilde analiz etmiyoruz. Çünkü bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da bir sonuç çıkmayacağını düşünüyoruz. Milleti bir görüyor, adına Türk milleti diyoruz" dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son 1,5 aydır yaşanan gerilim dolu hadiseleri baz alarak, bugün yalnızca Türk gençliği üzerine konuşmak, dertleşmek ve görüşleri açıklamak arzusunda olduğunu söyledi.

Hararet düzeyi yüksek siyasi gündem konuları içinde olması gerektiği kadar temas edilmeyen mühim meselelerin ve toplum kesimlerin bulunduğunun sarih bir gerçek olduğunu dile getiren Bahçeli, bu kapsamda siyaset kurumunun teferruatlı bir özeleştiri yapmasının, ahlaki sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Bugün sizlerle sadece Türk gençliği üzerine konuşmak, görüşlerimi açıklamak istiyorum. Gelecek demek varolmak, hayata tutunma iddiası demektir. Geleneği ve geleceği arasında bağ kuramayan toplumların hazin sonlarına tarih ibretle şahitlik etmektedir. Özellikle 4 Ocak 2021'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nde yeşeren olaylar Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları yeniden deşifre etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Genç fikirler demek, gerçek fikirler demektir" sözüyle görüşümüzü doğrulamaktadır. Biz kuşakları X, Y, Z ile ele almıyoruz. Bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da sonuç çıkmayacağını görüyoruz.

© AA Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

'İç ve dış mihrakların ana gayesi, bu güçten çekinmelerinden dolayıdır'

Gençler üzerinde hesap yapan çakal suretlerini görüyor, emellerini takip ediyoruz. 15-24 yaş grubunda yaklaşık 13 milyon kardeşimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin genç nüfus oranı AB ülkelerininkinden çok daha fazladır. Bu stratejik gücümüzün apaçık delilidir. Türk gençliğinin aklını bulandırmaya, duruşunu bozmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi, bu güçten çekinmelerinden dolayıdır.

'Teminatımız ve tesellimiz Türk gençliğidir'

Aziz Atatürk'ün dediği gibi, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda akan kanda olduğu sürece baharımızı, hayallerimizi kimse hüzne döndüremez, döndürmeye de güçleri yetmez.

Teminatımız ve tesellimiz Türk gençliğidir.

'Dağa gönderecek tek bir gencimiz yok'

Yıkım gündelikçileri, mukallit aydınlar, kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler, gençliğe musallat olan cinayet ve suç şebekeleri bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek, ne hücre evine yollayacak, ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybedecek tek bir gencimiz dahi yoktur.

Sis bulutu dağılıp, pişmanlık yerini aldığında aklı kiralanan, aldatılan, hayatı sönen gençlerimizin müteessir ve muhtaç hallerine en başta anaları ve babaları kahrolacaktır. Türk gençliği uyanık ve dikkatli bir şuura, devletine karşı sorumluluğa, ailesine ve arkadaşlarına karşı saygılıdır.

© AA Bahçeli: 'Zulüm 1453'te başladı' diyenler aynadaki akisleri gibi kötürüm olacaklardır

Hak ve özgürlük mücadelesi meşru ve hukuki sınırlar içinde insan onurunun parçasıdır. Özgürlüğün sınırı başkalarının özgürlüğüdür. Hayatı yaşasın ve kahrolsun sloganları arasına sıkıştırmak insansa yaşama sırt çevirmektir.

'Her kötü korkaktır'

Bir anlık gaflet, bunalım, yanlış adım hayatı boyunca tesirini koruyacak maliyet çıkaracak demektir. Kötü arkadaşlık yaygın kötülük demektir. Her kötü korkaktır.

Önemli olan kötülükleri söküp atacak olan dirayete sahip olmaktır. Hepimize düşen vazifeler vardır.

'Boğaziçi'ndeki her olay çarpıtıldı'

© AA / Fatih Kurt Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek, teröre destek vermektir

Sevgili gençler hiçbirinizi kaybedemeyiz. Hiçbirinizin hayatını tesadüf akıntılara teslim edemeyiz. İtirazlarınız sinirli olabilir, siz bizim ve milletimiz için istiklal ve istikbalimiz için paha biçilemez öneme sahipsiniz. Öfkeniz, kızgınlığınız olabilir, belki bir sevdiğiniz var açılamıyorsunuz, hayatınızı kurtarmanın çabasındasınız bunların hepsi makul ve mantıklı, insani hallerdir, biz de bu çağlardan geçtik, direnmeyi Türkiye düşmanlarına yapın.

'Yanlış bir tercihin içinde olan varsa dönsün'