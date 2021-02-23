'İşkence yaptı' dediği eşini öldüren Melek İpek'in avukatları 'Örselenmiş kadın sendromu' raporu için başvurdu

Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk’ün haberine göre, avukatlar, İpek hakkında 'Haksız tahrik altında kasten öldürmek' suçundan dava açılan 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Dileçede İpek'in kocasından devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gördüğü, psikolojik durumunun bozulduğu için ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir unsur olduğuna dikkat çekildi.

Melek İpek'e işkencenin yıllardır devam ettiğini de vurgulayan avukatlar, bu nedenle uygulanan şiddetin süresine, ağırlığına, geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber veya devamında, 'örselenmiş kadında majör depresyon' rahatsızlığının oluştuğunu anlattı.

Avukatlar ayrıca, sendrom nedeniyle Melek İpek'in isnat yeteneğini kaybettiğini de öne sürdü. Mahkeme talebi, önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.

Örselenmiş kadın sendromu nedir?

Kocasından veya duygusal ilişki yaşadığı partnerinden devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gören kadınların psikolojik durumu. Ceza hukukunda da eşinden devamlı şiddet gören kadının, eylemi bittikten sonra onu öldürmesi halini ifade ediyor. İçtihat hukuku örseleyici ve hayati risk içeren şiddet dolayısıyla öldüren kadınlar için, örselenmiş kadın sendromunu ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir neden olarak kabul ediyor.