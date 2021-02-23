Kayıt
13:16 23 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Semra Aysal’ın ölümüne ait görüntüler

    Kayalıklardan itildiği iddia edilen Aysal'ın son görüntüleri ortaya çıktı: 'Bu adam ya kadını atacak ya da kadın adamı'

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1043876826_0:0:1995:1122_1200x675_80_0_0_0ca7748f2c51c2eda884be4aec884552.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102231043876662-sigortadan-para-almak-icin-hamile-esini-ucurumdan-attigi-iddia-edilmisti-yeni-goruntuler-ortaya/

    Muğla’da eşi Hakan Aysal ile gittikleri tatilde kayalıklardan düşüp ölen 7 aylık hamile Semra Aysal’ın olaydan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir turist tarafından çekilen görüntülerde, "Bu adam ya kadını aşağıya atacak ya da kadın adamı aşağıya atacak" denildiği duyuluyor.

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşi Hakan Aysal’ın 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan itip öldürdüğü olay yerinden çekilen görüntüler ortaya çıktı.

    Aynı tarihte eşi ve çocuklarıyla bölgeye giden bir ailenin çifti gördüğü, hamile Semra Aysal’ın eşi tarafından zorla götürüldüğünü düşünerek o anları cep telefonuyla kaydettiği ve kayıt sırasında da "Bu adam ya kadını aşağıya atacak ya da kadın adamı aşağıya atacak" diyerek tepki verdiği görüldü.

    Cep telefonuyla çekim yapan kişinin görüntüleri bilgisayara atarak sakladığı, olayla ilgili ağabey Naim Yolcu’yu televizyonda gördükten sonra kendisine ulaşarak teslim ettiği öğrenildi.

    Ağabeyi Naim Yolcu: Elinde fotoğraf veya bilgisi olan varsa bize ulaşmalarını rica ediyorum

    Hayatını kaybeden Semra Aysal’ın ağabeyi Naim Yolcu, "Bu olay basına yansıdıktan sonra birçok insan sosyal medya platformlarından yorumlar yazıyor. Olay anında orada olan da varmış. Aralarından bize tanıklık etmek için ulaşanlar oldu, sağ olsunlar. Bilgileri de paylaştılar bizimle. Olayı gören başka kişiler de varmış. Daha sonraki yaşantısında ev kiraladığı ve eve başka kişiler ile girip çıktığı öğrenilince evden çıkarıldığı şeklinde yorumlar yapılmış. Bu yorumu yazan kişiye ulaşmaya çalıştık, fakat ulaşamadık. Bu konu için de bize ulaşırsa yorumu yazan memnun oluruz. Bu konu ile alakalı elinde fotoğraf veya bilgisi olan varsa da bize ulaşmalarını rica ediyorum. Zaten sosyal medyada da gözüküyor. İsmimiz ve soy ismimiz belli. Bize ulaşırlarsa memnun oluruz" dedi.

    Sigorta ödeme yapmadı

    Katil zanlısı koca Hakan Aysal’ın eşinin ölümünden yaklaşık 1 ay sonra çeşitli tatillere çıktığını ve bu durumdan şüphelendiklerini ifade eden Naim Yolcu, "Ferdi kaza sigortasıyla ilgili bir ödeme yapılmadığı tarafımıza bildirildi. Daha önceden çekilen 119 bin TL ana paranın ferdi kaza sigorta parasını kendisi yatırmadı. O paralarla da geçen gün haberlerde gördüğümüze göre bayağı gezmiş. En güzel turistik yerlere giderek en güzel otellerde kalmış. 2.5 yıldır sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik. Şu anda da bu konu ülkemizde duyulduktan sonra da herkes bizi arayarak desteklerini sunuyorlar. Biz yine adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz” diye konuştu.

    Cenazeden 2 gün sonra veraset başvurusu yapmış

    Hakan Aysal’ın cenazeden 2 gün sonra veraset ilanı çıkartmak için mahkemeye başvurduğunu ve bu başvuruda tek varisin kendisi olduğunu belirttiğini söyleyen aile avukatı Mehmet Kerem Özgen şu ifadeleri kullandı:

    "Şu anda yargılama sürecimiz başlamış durumda. Geçtiğimiz haftalarda ilk duruşma yapıldı. İddianamenin kabulüyle beraber Hakan Aysal’ın ifadeleri alındı. Yine bir kısım tanıkların ifadeleri alındı. Bizim de müvekkillerin yani kardeşlerin beyanlarına ilişkin bir kısım beyanlar alındı. Şu anda toplanması gereken birçok delil var. Mahkeme bu delilleri toplamaya çalışıyor. Duruşmanın ertelenmesiyle beraber tutukluluk halinin de devamına karar verdi mahkeme. Sürecimiz bu şekilde ilerliyor. Yargılamanın başlamasıyla beraber Hakan Aysal’la alakalı birçok araştırma yapıldı.

    Bu araştırmalar neticesinde de birkaç önemli delile ulaşıldı. Bunlardan bir tanesi de Semra Aysal’ın vefatının hemen ardından, yaklaşık 2 gün sonra Hakan Aysal’ın veraset ilanını çıkarmak üzere mahkemeye başvurduğuna dair delillere ulaştık. Yine bu delilde mahkemeye hitaben yazdığı dilekçede tek mirasçının kendisi olduğunu iddia ediyor. Tabi ki hukuken böyle bir şey mümkün değil. Ancak kendi planları içerisinde bunu düşündüğü için dilekçeyi de böyle yazmış. Hemen 2 gün sonra mahkemeye başvurmuş. Yine çok kısa bir süre içerisinde de ferdi kaza sigortasının kendisine ödenebilmesi için başvurduğunu öğrendik ve bu da mahkeme tarafından araştırılan bir husus."

    Hakan Aysal’ın acı olayın 1 ay sonrasında tatile çıktığı ve birçok yeri gezdiğini tespit ettiklerini ifade eden Avukat Özgen, şöyle konuştu:

    "Bu olayın basına yansımasıyla beraber Hakan Aysal’la ilgili hem araştırma sonucu hem de sosyal medya üzerinden tarafımıza birçok bilgi akışı sağlandı. Bunlardan bir tanesi eşinin vefatından yaklaşık 1 ay sonrasında Hakan Aysal’ın kendi normal düzenine dönmüş olarak hayatına devam etmesiydi. Bu aşamadan sonra birçok tatile çıkmış. Neredeyse tüm Türkiye’yi gezmiş. Hem 7 aylık hamile olan eşi ve çocuğu ölmüş bir kişiden 1 ay içerisinde bu kadar rahat bir şekilde normal düzenine dönmüş olması tabi ki bizde bir şüphe uyandırıyor. Müvekkillerim yaklaşık 2,5 sene kadar sessizce soruşturmanın bitmesini beklediler. Hiçbir şekilde olayları abartmadılar. Sadece adaletin tecelli etmesini beklediler. Bu aşamadan sonra da bekledikleri budur. Biz yargıya ve mahkemelerimize güveniyoruz. Ailemizin de yanındayız, çok yakın bir şekilde takip ediyoruz olayları. İnşallah en kısa sürece adalet tecelli edecektir.”

    Ne olmuştu?

    2018 yılı Haziran ayında tatil için önce İzmir’e ardından ise Muğla’ya giden 7 aylık hamile Semra Aysal ve eşi Hakan Aysal, tatillerinin son gününde Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi’ne gitmişti. Burada kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal’ın ölümünü şüpheli bulan aile, savcılığa olayın araştırılması için başvuru yapmıştı.

    Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal’ın hayatını kaybeden eşi Semra Aysal üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıkınca savcılık Hakan Aysal hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

    Gözaltına alınan Hakan Aysal tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan Aysal, 11 Şubat’ta yargılanmaya başlanmıştı. Davanın ilk duruşmasında ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ suçlarıyla yargılanan Hakan Aysal, suçlamaları kabul etmemişti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 6 Nisan 2021 tarihine ertelenmişti.

    Etiketler:
    Görüntü, olay, Ölüm, Sigorta, Muğla, Hakan Aysal, Semra Aysal
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Doğal zeytin üretimi
    Zeytinde büyük hile: Karartmak için metal, çabuk olması için kostik kullanıyorlar
    Karikatür
    ABD'den Türkiye raporu: Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet