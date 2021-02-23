Nagehan Alçı'dan AK Partili Zengin'e: İçeride yatan kadınlar nasıl talimatla hapishanede bebek doğuruyorlar?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında AK Partili Zengin'in "Talimatla bebek sahibi oluyorlar" ifadelerini eleştirerek "Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu" yorumunda bulundu.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınamak için söylediklerini alkışlamak gerekmez' başlıklı bugünkü yazısında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in çıplak arama ve talimatla bebek sahibi olma açıklamalarını eleştirdi.

"AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e bir avukatın sosyal medya üzerinden yaptığı saldırı için kelimeler az kalıyor. Mide bulandırıcı, iğrenç, pespaye… Bu paylaşımla ilgili iktidarın en tepesinden art arda kınama açıklamaları geliyor ancak gönül isterdi ki Zengin’e yapılan cinsel içerikli saldırıya karşı muhalefetten ve tüm kadın örgütlerinden de gür bir ses çıksın" diyen Alçı, kadınların tehdit ve hakaretlere karşı 'Siyasi görüş demeden birleşilmesi gerektiğini' savundu.

Zengin'in açıklamalarını eleştiren Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Ben Özlem Hanım’ın özgüvenli tavrını beğenen ve siyaset gibi kadın varlığının az olduğu ve çoğunlukla süs gibi görüldüğü bir ortamda verdiği mücadeleyi destekleyen bir insanım.

Ancak cezaevlerinde talimat ile bebek yapan kadınlar ve "Onurlu ve ahlaklı kadın çıplak arandıysa bir sene beklemez" çıkışlarını hiç doğru bulmadım.

Özlem Hanım’ın duygularını örtmeyen ve yeri geldi mi öfkelenen tavrını insanlar eleştiriyor. Oysa bu içtenliği benim hoşuma gidiyor.

Fakat Özlem Zengin gibi milyonlarca başörtülü kadını ezmiş ceberrut devlet geleneğinin dilinden uzak olması lazım kendisinin.

Son açıklamalarında maalesef o ceberrut devlet zihniyetinin diliyle konuştuğu gibi bir algı oluştu."

'Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu'

"İçeride yatan kadınlar nasıl talimatla hapishanede bebek doğuruyorlar? Yani içeriye eşlerinin ya da birilerinin sırf bu sebeple –devlete rağmen- girmesi ve cinsel ilişki yaşamaları gerekir. Böyle bir olay nasıl olur? Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu.

Ayrıca anneleri isterse açık açık terörist olsun o bebeklere sahip çıkmak da Türkiye Cumhuriyeti’nin görevidir diye düşünüyorum. O bebekler de bu ülkenin evladı. Şu anki prosedür nedir bilmiyorum ama bir çocuğun hapishanede büyümesini asla kabul etmiyorum."

'Erdoğan Albayrak'tan vazgeçmediğini gösterdi'

Alçı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alınan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili yaptığı konuşmasını hatırlattı ve "Dünkü konuşmanın zamanlaması tesadüf değildi" ifadelerini kullandı.

"Baktım konuşma her yerde haber ama önemli bir detay hiçbir yerde yok" diyen Alçı, şunları söyledi:

"Dünden önceki gün, yani 21 Şubat Pazar günü Berat Albayrak’ın doğum günüydü. Albayrak o gün 43 yaşına bastı.

© AA Erdoğan'dan Albayrak yorumu: 'Damat' sıfatı başarısının önüne geçti

Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak'tan vazgeçmediğini, zor gününde Albayrak'ın yanında durduğunu gösterdi."

Erdoğan, Berat Albayrak için "Berat Bey’in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili daha objektif değerlendirmeler yapılabilirdi" ifadelerini kullandı.