Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni: Dün bir tane FETÖ'cü kadının 'Muta Nikahı' yaptığı mahkeme kayıtlarına girdi

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "FETÖ'cüler talimatla bebek yapıyorlar" sözlerini desteklediğini açıkladı. Öztürk, "Yalan mı kardeşim, talimatla bebek sahibi olmuyor musunuz FETÖ'cüler, daha dün bir tane FETÖ'cü kadının Müt'a Nikahı yaptığı mahkeme kayıtlarına girdi" dedi.

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in tartışma yaratan "FETÖ'cüler talimatla bebek yapıyorlar" ifadelerinin doğru olduğunu savundu.

Ülke TV'de katıldığı televizyon programında konuşan Öztürk, "Özlem Zengin'e 'FETÖ'cüler talimatla bebek sahibi oluyor' cümlesini kurdu diye saldırıların hepsini iade ediyoruz, Özlem hanımın yanındayız" ifadelerini kullandı.

'Hamile kalıyor ve sonra da boşuyor'

Öztürk ayrıca, Zengin'in ifadelerinin doğru olduğunu iddia ederek, "Yalan mı kardeşim, talimatla bebek sahibi olmuyor musunuz FETÖ'cüler? mahkeme kayıtlarında bunlar yok mu? Bu FETÖ'cüler mağdur edebiyatı için çocuk yapıyorlar. Daha dün bir tane FETÖ'cü kadının Müt'a Nikahı yaptığı mahkeme kayıtlarına girdi. Kadın soruşturma geçiriyor o arada bir tane 'doner' bulup nikah yapıyor, hamile kalıyor ve sonra da boşuyor" ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, CHP'li Özgür Özel'in de 2018 yılında Zengin'le aynı şeyleri söylediğini iddia etti.

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk: "Daha dün bir tane FETÖ'cü kadının Müt'a Nikahı yaptığı mahkeme kayıtlarına girdi. Kadın soruşturma geçiriyor o arada bir tane doner bulup nikah yapıyor, hamile kalıyor ve sonra da boşuyor." @hasanozturke pic.twitter.com/G8cB3N19me — ÜLKE TV (@ulketv) February 23, 2021

​