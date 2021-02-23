Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız" açıklamasında bulundu.