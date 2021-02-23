Eşi tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da yaşayan ve doktor eşi Yusuf Kaan Bozkurt tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt'un ölmeden önce yer aldığı son video kaydı ortaya çıktı. Kayıtta, Bozkurt'un kızıyla birlikte annesinin doğum gününü kutladıkları görüldü.

Antalya'da Kepez'de Onur Kaan Bozkurt'un eşi Gamze Kaan Bozkurt'u tabancayla vurup ardından intihar ettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin daha önce yaşadığı ayrılık sürecinde, Onur Kaan Bozkurt'un eşi Gamze Kaçar bozkurt için uzaklaştırma kararı aldığı, Kaçar'ın ise eşinin barışma teklifini iki kez kabul ettiği öğrenildi.

1 milyon TL'lik tazminat talebinde bulundu

Çiftin ilişkileri sürecinde, katil Onur Kaan Bozkurt'un Bodrum Devlet Hastanesinden eşi Gamze Kaçar tarafından darp edildiğine ilişkin rapor aldığı tespit edildi. Eşi hakkında boşanma davası da açan Kaan Bozkurt'un, 1 milyon TL'lik tazminat talebinde de bulundu.

Öte yandan, eşine uzun süreli psikolojik baskı uyguladığı iddia edilen Kaan Bozkurt, eşi hakkında ikinci kez uzaklaştırma kararı aldırdı ancak bu süreçte eşinin kız kardeşinin düğününe katılıp, nikah şahidi oldu.

Ayrılmak isteyince intihar girişiminde bulundu

Kendisi hakkında ikinci kez uzaklaştırma kararı alındığını öğrenen Gamze Kaçar ise, eşinden ayrılıp Antalya'ya döndü ancak Kaan Bozkurt bu sefer de intihar girişiminde bulundu.

Bunun üzerine eşiyle tekrardan barışmaya karar veren Gamze Kaçar'ın, cinayet gününde eşi tarafından uyurken ensesinden vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Birinin ruhsat tarihi geçtiği belirlenen 2 tabancasını da Antalya'ya getirdiği öğrenilen Kaan Bozkurt'un diğer silahı ise tenis çantasının içindeki bölmede bulundu.

Öte yandan, Gamze Kaçar'ın öldürülmeden bir gün önce kaydedilen son görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, Kaçar'ın kızıyla birlikte annesinin doğum gününü kutladığı anlar yer alıyor.

Çocuk babasında kalacak

Gamze Kaçar'ın annesi Nurdan Kaçar, cinayetin ardından kızının ilk evliliğinden olan torununun şu an kendileriyle kaldığını, psikolog eşliğinde takibinin yapıldığını aktardı. Kaçar ayrıca, torununun Ankara'daki babasıyla birlikte yaşayacağını ve babasıyla sürekli iletişim halinde olacaklarını söyledi.