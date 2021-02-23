Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Twitter'dan değerlendirme yapan Selçuk, "Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı" ifadelerini kullandı.
Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 23, 2021
Eğitimde Bu Hafta
15-21 Şubat 2021 pic.twitter.com/QE16SPFFxS
8. ve 12. sınıflarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanması kararı alınmıştı. İlkokulda diğer sınıflar için seyreltilmiş eğitim süreci devam edecek.
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