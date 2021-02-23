Sözlü şiddete maruz kalan hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi hemşiresi Neşe Aygün, Nisan 2018’de bir hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kaldı.

Beyaz kod vererek şikayetçi olan Aygün, soruşturmanın ardından zanlıyla arabulucu vasıtasıyla uzlaştı.

Aygün, arabuluculuk görüşmelerinde zanlının 100 erkek, 100 kadın pijama takımı alması karşılığında davadan vazgeçeceğini ifade etti. Bu talebi kabul edildi.

Aygün, zanlının aldığı 200 pijama takımını, Palyatif Bakım Merkezi’nde tedavi edilen hastalara hediye edilmek üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağışladı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek, duyarlı davranışı dolayısıyla Aygün’e, Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli tarafından verilen teşekkür belgesini takdim etti.

© AA Aygün, palyatif bakım merkezindeki hastaların zor şartlarda tedavi edildiğini ve onlar için bir şey yapmak istediğini söyledi.

‘Can olurken canımızdan oluyoruz’

Sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştığının altını çizen Aygün, şöyle devam etti:

“Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz. Onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türünü hak ettiğimizi düşünmüyorum. İnşallah bu bir farkındalık olur ve insanlar artık sağlık çalışanlarına bu gözle bakmaz. Hastalar, hasta yakınları bizim ailemiz. Biz onları öyle görüyoruz. Onlar da bizi lütfen çocukları gibi görsünler. Bize sözel, fiziksel hiçbir şekilde şiddet uygulamasınlar.”

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şimşek ise sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir olayda bile tamamen hastalarını düşünerek, hastane yararına bağış talep etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum. Artık sağlıkta şiddet son bulsun” ifadelerini kullandı.