ORC Araştırma: AK Parti ile MHP'nin oyu yüzde 48.4

ORC, 17-19 Şubat tarihlerinde 36 kentte 3 bin 165 katılımcıyla telefon üzerinden yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.
Ankete göre, AK Parti yüzde 36.8’le ilk sırada, CHP ise yüzde 22.3’le ikinci sırada yer alıyor.
MHP’nin oyu yüzde 11.6, İYİ Parti’nin 10.8, HDP’nin ise yüzde 8.2 çıktı.
Bu Pazar #genelsecim olsa@Akparti %36,8@herkesicinCHP %22,3@MHP_Bilgi %11,6@iyiparti %10,8@HDPgenelmerkezi %8,2@GelecekPartiTR %2,6@TDP_turkiye %2,4@devapartisi %2,1@SaadetPartisi %1,3 pic.twitter.com/bZr9q6fAag— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 23, 2021
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