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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Ocak ayında trafiğe katılan taşıt sayısı yüzde 37.5 arttı

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    Türkiye
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında 117 bin 313 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 37.5 arttı.

    TÜİK verilerine göre, Ocak ayında 117 bin 313 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 37.5 arttı.

    Kaydı yapılan taşıtların yüzde 63.5'ini otomobil, yüzde 19.1'ni kamyonet, yüzde 8.9'unu motosiklet, yüzde 4.4'ünü traktör, yüzde 2.7'sini kamyon yüzde 0.5'ini minibüs, yüzde 0.5'ini özel amaçlı ve yüzde 0.4'ünü ise otobüs oluşturdu.

    Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 105.4, kamyonda yüzde 83.4, minibüste yüzde 53.4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 45.7, otomobilde yüzde 36.7, otobüste yüzde 28.6 artarken, traktörde yüzde 20.2 ve motosiklette yüzde 1.0 azaldı.

    Araçların markaları

    Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 83.9, kamyonda yüzde 78.7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71.9, motosiklette yüzde 67.1, kamyonette yüzde 44.4, otomobilde yüzde 12.9 artarken minibüste yüzde 52.1 ve otobüste yüzde 28.6 azaldı.

    Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.3'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.5'ini motosiklet, yüzde 8.1'ini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2.0'ını minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16.1'i Fiat, yüzde 14.0'ı Renault, yüzde 9.0'ı Volkswagen, yüzde 7.5'i Toyota, yüzde 7.4'ü Peugeot, yüzde 5.5'i Ford, yüzde 4.8'i Dacia, yüzde 4.3'ü Skoda, yüzde 3.9'u Citroen, yüzde 3.8'i Opel, yüzde 3.7'si Honda, yüzde 3.4'ü Mercedes-Benz, yüzde 3.3'ü Hyundai, yüzde 2.7'si Nissan, yüzde 2.1'i Kia, yüzde 1.8'i Audi, yüzde 1.7'si Seat, yüzde 1.5'i BMW, yüzde 0.9'u Volvo, yüzde 0.5'i Jeep ve yüzde 2,1'i diğer markalardan oluştu.

    Ocak ayında 462 bin devir yapıldı

    Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 63.9'unu otomobil, yüzde 18.2'sini kamyonet, yüzde 5.8'ini motosiklet, yüzde 5.1'ini traktör, yüzde 3.3'ünü kamyon, yüzde 2.6'sını minibüs, yüzde 0.8'ini otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24.1 artarak 117 bin 313 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 26.1 azalarak 3 bin 866 adet oldu. Böylece Ocak ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 113 bin 447 adet artış gerçekleşti.

    Yarısından fazlası benzinli

    Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 53.0'ı benzin, yüzde 35.9'u dizel, yüzde 5.7'si LPG yakıtlı olup, yüzde 5.4'ü elektrikli veya hibrittir. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 172 bin 111 adet otomobilin ise yüzde 38.3'ü dizel, yüzde 36.6'sı LPG, yüzde 24.6'sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0.3'ü elektrikli veya hibrittir.

    En çok tercih edilen renk beyaz

    Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 41.0,'ı beyaz, yüzde 29.0'ı gri, yüzde 9.2'si mavi, yüzde 7.5'i kırmızı, yüzde 6.4'ü siyah, yüzde 2.1'i turuncu, yüzde 1.6'sı kahverengi, yüzde 0.6'sı sarı, yüzde 0.3'ü yeşil renkli iken yüzde 2.3'ü diğer renklerdedir.

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    Etiketler:
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, Trafik, İzmir, Ankara, İstanbul
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