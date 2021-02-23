Emine Erdoğan'dan 'Ayda bebek' paylaşımı: Sağlıklı görmekten mutluluk duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminden 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'le dün görüştüğü fotoğrafı paylaştı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İzmir depreminde umudun adı olan Ayda kızımızı, sağlıklı görmekten büyük bir mutluluk duydum. Afetlerden etkilenen tüm insanlarımızın yaşama sımsıkı tutunuşu, hepimize büyük dersler veriyor. Rabbim bizlere böyle afetleri bir daha yaşatmasın."
İzmir depreminde umudun adı olan Ayda kızımızı, sağlıklı görmekten büyük bir mutluluk duydum. Afetlerden etkilenen tüm insanlarımızın yaşama sımsıkı tutunuşu, hepimize büyük dersler veriyor. Rabbim bizlere böyle afetleri bir daha yaşatmasın. https://t.co/ZsaC7lx17q pic.twitter.com/1sxq7Q8sNz— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 23, 2021
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