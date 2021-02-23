Emine Erdoğan'dan 'Ayda bebek' paylaşımı: Sağlıklı görmekten mutluluk duydum

İzmir depreminde umudun adı olan Ayda kızımızı, sağlıklı görmekten büyük bir mutluluk duydum. Afetlerden etkilenen tüm insanlarımızın yaşama sımsıkı tutunuşu, hepimize büyük dersler veriyor. Rabbim bizlere böyle afetleri bir daha yaşatmasın. https://t.co/ZsaC7lx17q pic.twitter.com/1sxq7Q8sNz