Murat Ağırel tehdit edildiğini açıkladı: Ailemin başına bir şey gelirse sorumlusu Osman Gökçek ve Melih Gökçek'tir

Tehdit edildiğini açıklayan gazeteci Murat Ağırel sosyal medyadan, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e seslendi. Ağırel, açıklamasında 'Çocuklarımın, ailemin başına bir şey gelir ise tek sorumlusu Osman Gökçek ve Melih Gökçek’tir' ifadelerini kullandı.

Gazeteci-yazar Murat Ağırel, bir grup tarafından tehdit edildiğini belirterek kendisine gönderilen mesajları Twitter üzerinden paylaştı.

Ağırel, yaptığı açıklamada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'in kendisini hedef göstererek tehdit ettirdiğini iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslenen Ağırel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Savcılarına, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sesleniyorum. Çocuklarımın, ailemin başına bir şey gelir ise tek sorumlusu günlerdir beni trollerine hedef gösteren, gazetemi arayarak tehdit ettiren Osman Gökçek ve Melih Gökçek’tir."

Cumhuriyet Savcılarına ,İçişleri Bakanı Sayın @suleymansoylu’ya ve Adalet Bakanı @abdulhamitgul e sesleniyorum.



Çocuklarımın,ailemin başına bir şey gelir ise tek sorumlusu günlerdir beni trollerine hedef gösteren,gazetemi arayarak tehdit ettiren @OsmanGokcek_ ve Melih Gökçek’tir pic.twitter.com/P71hk5LUzr — Murat AĞIREL (@muratagirel) February 22, 2021

​