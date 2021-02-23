İstanbul’da restoran sahipleriyle kademeli normalleşme görüşmesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda 1 Mart'tan itibaren uygulanması beklenen kademeli normalleşmeye geçiş sürecini görüştü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin detaylarını paylaşan Yerlikaya, “Kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik” açıklamasında bulundu.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle #İstanbul’da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. #TÜRES@TuresDernegi pic.twitter.com/eJxC0j2Pw0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 23, 2021

1 Mart’tan itibaren uygulanması planlanan kademeli normalleşmede restoran ve kafelerin sınırlı bir biçimde açılması planlanıyor.