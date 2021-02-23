Afyonkarahisar Valiliği: Hizb-ut Tahrir propagandası yapan bir grup kadın gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılan açıklamada, "12 Ocak'ta Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorium Antik Kenti'nde bir grup kadının açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Ankara'da gözaltına alınan 5 kişinin Afyonkarahisar'a getirileceği öğrenildi.