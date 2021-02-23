Özgür Demirtaş'tan Berat Albayrak'a CV gönderdiği iddialarına yanıt

2) CV’mi istemiş. Bunun da nedeni benim Türkiye’ye kesin dönüş yapıyor olmam ve Türkiye’deki birçok reel sektör şirketine ve bankalara (şu anda da olduğu gibi) danışmanlık vermeyi, uzmanlık alanım olan konudaki bilgilerimi kullanmayı düşünmem.