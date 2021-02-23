İmamoğlu duyurdu: İstanbul’da imar planı değişiklikleri SMS ile öğrenilebilecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından mahallelerini ilgilendiren imar plan değişiklikleri hakkında bir duyuru yaptı.
Askıya çıkarılan imar planı değişikliklerinin anında İstanbullularla SMS yoluyla paylaşılacağını açıklayan İmamoğlu “Artık gizli saklı imar planı değişikliği yok; her şey şeffaf, her şey erişilebilir. Türkiye'de bir ilk olan bu hizmetle İstanbul'da alınan her karardan haberiniz olacak. Askıya çıkarılan tüm imar plan ve değişiklikleri anında SMS ile paylaşılacak” dedi.
Artık gizli saklı imar planı değişikliği yok; her şey şeffaf, her şey erişilebilir.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 23, 2021
Türkiye’de bir ilk olan bu hizmetle İstanbul’da alınan her karardan haberiniz olacak. Askıya çıkarılan tüm imar plan ve değişiklikleri anında SMS ile paylaşılacak. https://t.co/sUKekADCFX pic.twitter.com/Sd1Qbvw52Z
Plan değişikliklerinden haberdar olmak isteyenlerin https://planaski.ibb.gov.tr adresine girip ‘haberdar ol’ sekmesine tıklayarak sisteme kayıt olmaları gerekiyor.
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