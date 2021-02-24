Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, HDP'lilere yönelik soruşturmadan 'endişelenen' Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Stano'ya, "Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.