Urfalı taş ustası 1 tonluk Cumhurbaşkanlığı forsu yaptı: 'Ankara'ya götürmek istiyorum'

Siverek'te baba mesleği taş ustalığını sürdüren 12 çocuk babası Mahmut Selaniş, iki yıl önce bazalt taşından Cumhurbaşkanlığı forsu yaptı.

Selaniş'in yaptığı fors, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'nın Ahlat'taki külliyesinde sergilenmeye başlandı. Selaniş, bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmesi için 1 ton ağırlığında yeni bir fors hazırladı. 6 ay boyunca süren çalışmayla 1 ton ağırlığında, 4 metre uzunluğundaki forsu tamamlayan Selaniş, forsu Ankara'ya göndermek için yetkililerden destek beklediğini açıkladı.

Selaniş, "6 tonluk tek parça bazalt taşını, çekiç ve balyozla yontup, şekil vererek, Cumhurbaşkanlığı forsunu tamamladım. 6 aylık çalışmanın ardından tamamladığım 1 ton ağırlığında, 4 metre uzunluğundaki Cumhurbaşkanlığı forsu ile bir metrelik Rabia işaretinin olduğu taşı Ankara'ya götürmek istiyorum. Kendi götürme imkanım olmadığı için yetkililerin desteği ile bu iki eseri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırarak Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim" diye konuştu.