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    Mersin’in Erdemli ilçesinde, ilk erik hasadı yapıldı. Serada üretilen eriğin kilosu 500 liradan satıldı

    İlk erik hasadı yapıldı: Kilosu 500 lira

    © DHA
    Türkiye
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    Mersin'in Erdemli ilçesinde, ilk erik hasadı yapıldı. Serada üretilen eriğin kilosu 500 liradan satıldı.

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş mahallesinde erik üreticiliği yapan Cengiz Yıldız, sezonun ilk hasadını yaptıklarını ve eriğin kilogramını 500 TL'ye sattıklarını söyledi.

    Yıldız, "Sezonun ilk hasadını şubat ayında yapmış bulunuyoruz. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle hasat zamanı 10 gün öncesinden yapıldı. İlk hasat olmasına rağmen rekolte de çok güzel. İnşallah bundan sonraki hasatlar da güzel ve bereketli geçer. Herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

    Erdemli'de Türkiye'nin ilk turfanda erik hasadının ardından alım yaptıklarını aktaran erik tüccarı Selahattin Öztürk, "Kilosunu 500 TL'den satın aldığımız erikleri yüzer gramlık kaselere koyarak satışa sunacağız. İlk hasat ürünlerini İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere göndereceğiz. Daha sonra hasat çoğaldığı zaman eriklerimizi bütün ülke geneline ve özellikle Rusya pazarına göndereceğiz. Şu anda özellikle hamileler ve aş erenlerin tercih ettiği can erikleri kısa süre sonra çoğalacaktır” diye konuştu.

    Mersin’in Erdemli ilçesinde, ilk erik hasadı yapıldı. Serada üretilen eriğin kilosu 500 liradan satıldı
    © DHA
    Mersin’in Erdemli ilçesinde, ilk erik hasadı yapıldı. Serada üretilen eriğin kilosu 500 liradan satıldı

    Can eriği hasadının erken yapılmasının nedenini iklim değişikliğine bağlayan Ziraat Mühendisi Mustafa Besili, "Türkiye artık iklim değişikliğine gidiyor. Akdeniz iklimi yerine yarı kurak bir iklime doğru gidiliyor. Artık bundan sonra bütün üreticilerin bunu dikkate alması gerekiyor. İklim değişikliğinin yaşanması ile birlikte birçok ürün artık normal mevsiminden önce hasat edilebiliyor. Can eriği hasadının normalde mart ayının başlarında yapılması gerekiyordu ama havaların sıcak olması nedeniyle hasat zamanı öne alınmış oldu” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    iklim değişikliği, iklim, İzmir, Ankara, İstanbul, hasat, Erik, Mersin
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