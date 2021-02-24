Öğretmenlere aşı uygulaması başladı: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs aşısı oldu

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitimcinin aşılanması için bugün start veriliyor. İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptırdı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanma süreci başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, Çorum'da Arifegazili İlkokulu'nda öğretmenlerle birlikte ilk doz aşısını yaptırdı.

Öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildiren Selçuk, şunları söyledi:

"Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum. Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor, biz listeyi geçtiğimiz haftalarda iletmiştik.

Tüm vatandaşlarımız gibi e-Nabız'la kendilerine nasıl sıra geldiğini öğrenebilirler. Birçok ülke okulunu açmaya başladı, çok sayıda ülke okulları tümüyle açtı. Dünyada hiçbir ülkede tüm öğretmenlerin aşılandığı gibi bir konu şu an söz konusu değil."

MEB, yüz yüze eğitime giren öğretmenler öncelikli olmak üzere listelerin Sağlık Bakanlığı’na iletildiğini ve bu listelerin randevu sistemine işlenmeye başlandığını duyurdu.