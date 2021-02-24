Kayıt
12:17 24 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Özlem Zengin

    Star yazarından AK Partili Zengin'i eleştirenlere: Onun için rüzgarda dans eden çöp poşetinden başka bir şey değilsiniz

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 018
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/15/1043862201_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_4ae60f23c9f0213907c8f0610d285254.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102241043886156-star-yazarindan-ak-partili-zengini-elestirenlere-onun-icin-ruzgarda-dans-eden-cop-posetinden-baska/

    Star yazarı Esra Elönü, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i eleştirenlere yönelik olarak "Yahu siz onun için rüzgarda ahenkle dans eden çöp poşetinden başka bir şey değilsiniz. Sadece güzel yalanlarınızı ayıklayıp mide bulandıracak algı ziyafetine inanacak iradesiz insan avındasınız" dedi.

    Star gazetesi yazarı Esra Elönü, 'İlk defa tutuklanan WC kağıdı görüyorum' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak "İnsan bir suç aletidir. Kimini sığdıramazsınız göğe, kimini kussanız da yerin dibine, haşerata mahcup olursunuz o hesap. Herkes bir annenin evladı, herkes bir kundağa köşe bucak sarılmış, insan çocukluk mertebesini daha fazla kirletmemek için büyür bence" ifadesini kullandı.

    "Bin ah işiteceğiniz insana dokunmak için bütün leşliğinizle yarışıyorsanız finalde göreceklerinize hayret etmezsiniz. Etme" diyen Elönü, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'le ilgili olarak şunları söyledi:

    • "Özlem Zengin benim nehrimdir. Sizi bilmem. Ben başkasını bilmek de istemem. İlim bilmekse kendini geçmek isterim o dersi. Özlem Zengin, dertliyi derdinden saklayan, dostlarının gözünü çöpten sakınan bir güzel insandır. Duası yüzüne yansıyan bu insanı, deryada kaybetmeye çalıştığınızı kıyıda boğamazsınız.
    • Sahidir sahi, sabah kalktığında yıkayacak iki yüzü yoktur, tek yüzü tek sözü tek duruşu vardır onun. Siz ihtişamlı bir gün doğumuna gölge edebilir misiniz? Hesapsız bir insana hesap soramazsınız. Bir takım sirk sürüngeni gibi yalan söylemediği için bu güzel insanı küfürlerinizin hakaretlerinizin gerçekliğine gömemeyeceksiniz. Bütün nezaketiyle kendi olma nehrine kürek çeken bir insanı kazma darbeleri yıkabilir mi?"

    'Ne oldu, korona perdesi mi örüyor bu feminist dernekler'

    Bu noktada Zengin'e "Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez""Bu insanlar talimatla artık bebek sahibi oluyorlar, 'bebekli kadınlar cezaevinde var' demek için" şeklindeki açıklamaları nedeniyle yöneltilen tepkileri değerlendiren Elönü, şöyle yazdı:

    • "Günlerdir tanımak değil vurmak istediğiniz Özlem Zengin'i, şerefsizliğinizle tanıştırmaya zorluyorsunuz. Yahu siz onun için rüzgarda ahenkle dans eden çöp poşetinden başka bir şey değilsiniz. Sadece güzel yalanlarınızı ayıklayıp mide bulandıracak algı ziyafetine inanacak iradesiz insan avındasınız.
    • İstiyorsunuz ki bu bozulmasın. Bozuldu. Geçmiş olsun. Köprünün altından çok çöp suyu aktı. Ey! Terörün Sakinelerini çelenklere çiçeklere boyayan, mor soğan halkalı hesaplar nerdesiniz? Bir anne, bir kadın iffetinden vuruluyor. Ne oldu korona perdesi mi örüyor bu feminist dernekler! Pardon bir bakar mısınız?

    'Sayenizde ilk defa tutuklanan WC kağıdı görmüş olduk'

    • Cübbesi lağımlara bandırılmaktan ağırlaşmış o avukat görünümlü 50'lik WC kağıdına bir çift lafınız yok mu? Neredesiniz? Hangi boruları tıkayıp zihniyetinizin gübreliğine sıkıştınız. Çıksanıza! Kaçınız, o şeyin cübbe diye giydiği toz bezinin arkasına sığındı!
    • Özlem Zengin saniyede ürettiği onurlu kelimelerle sizi nasıl bahçe mandalı yaptı. Onu bir düşünün! Bir de öyle korkaklar ki ipe dizilmiş fare gübresi gibi sahte hesap üretip, kimliklerini inlerine saklıyorlar! Ama var olun, sayenizde ilk defa gözaltına alınan sonra tutuklanan WC kağıdı görmüş olduk."
    Etiketler:
    Çıplak arama, AK Parti, poşet, Çöp, Star Gazetesi, Esra Elönü, Özlem Zengin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Doğal zeytin üretimi
    Zeytinde büyük hile: Karartmak için metal, çabuk olması için kostik kullanıyorlar
    Resim
    23 Şubat'ta Rusya'da Anavatan Savunucuları Günü kutlanıyor
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet