Star yazarından AK Partili Zengin'i eleştirenlere: Onun için rüzgarda dans eden çöp poşetinden başka bir şey değilsiniz

Star yazarı Esra Elönü, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i eleştirenlere yönelik olarak "Yahu siz onun için rüzgarda ahenkle dans eden çöp poşetinden başka bir şey değilsiniz. Sadece güzel yalanlarınızı ayıklayıp mide bulandıracak algı ziyafetine inanacak iradesiz insan avındasınız" dedi.

Star gazetesi yazarı Esra Elönü, 'İlk defa tutuklanan WC kağıdı görüyorum' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak "İnsan bir suç aletidir. Kimini sığdıramazsınız göğe, kimini kussanız da yerin dibine, haşerata mahcup olursunuz o hesap. Herkes bir annenin evladı, herkes bir kundağa köşe bucak sarılmış, insan çocukluk mertebesini daha fazla kirletmemek için büyür bence" ifadesini kullandı.

"Bin ah işiteceğiniz insana dokunmak için bütün leşliğinizle yarışıyorsanız finalde göreceklerinize hayret etmezsiniz. Etme" diyen Elönü, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'le ilgili olarak şunları söyledi:

"Özlem Zengin benim nehrimdir. Sizi bilmem. Ben başkasını bilmek de istemem. İlim bilmekse kendini geçmek isterim o dersi. Özlem Zengin, dertliyi derdinden saklayan, dostlarının gözünü çöpten sakınan bir güzel insandır. Duası yüzüne yansıyan bu insanı, deryada kaybetmeye çalıştığınızı kıyıda boğamazsınız.

Sahidir sahi, sabah kalktığında yıkayacak iki yüzü yoktur, tek yüzü tek sözü tek duruşu vardır onun. Siz ihtişamlı bir gün doğumuna gölge edebilir misiniz? Hesapsız bir insana hesap soramazsınız. Bir takım sirk sürüngeni gibi yalan söylemediği için bu güzel insanı küfürlerinizin hakaretlerinizin gerçekliğine gömemeyeceksiniz. Bütün nezaketiyle kendi olma nehrine kürek çeken bir insanı kazma darbeleri yıkabilir mi?"

'Ne oldu, korona perdesi mi örüyor bu feminist dernekler'

Bu noktada Zengin'e "Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez", "Bu insanlar talimatla artık bebek sahibi oluyorlar, 'bebekli kadınlar cezaevinde var' demek için" şeklindeki açıklamaları nedeniyle yöneltilen tepkileri değerlendiren Elönü, şöyle yazdı:

"Günlerdir tanımak değil vurmak istediğiniz Özlem Zengin'i, şerefsizliğinizle tanıştırmaya zorluyorsunuz. Yahu siz onun için rüzgarda ahenkle dans eden çöp poşetinden başka bir şey değilsiniz. Sadece güzel yalanlarınızı ayıklayıp mide bulandıracak algı ziyafetine inanacak iradesiz insan avındasınız.

İstiyorsunuz ki bu bozulmasın. Bozuldu. Geçmiş olsun. Köprünün altından çok çöp suyu aktı. Ey! Terörün Sakinelerini çelenklere çiçeklere boyayan, mor soğan halkalı hesaplar nerdesiniz? Bir anne, bir kadın iffetinden vuruluyor. Ne oldu korona perdesi mi örüyor bu feminist dernekler! Pardon bir bakar mısınız?

'Sayenizde ilk defa tutuklanan WC kağıdı görmüş olduk'