Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gara tepkisi: Katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara operasyonu konusunda muhalefet kanadından gelen tepkileri eleştirdi. Erdoğan, "Bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında 3 yıl önce Cumhur İttifakı'nı hukuki zemine oturtmak için ilk adımı attıklarını hatırlatan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın Türk siyasi hayatının sadece en başarılı değil, aynı zamanda en ilkeli, en onurlu ve en hasbi ittifakı olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nın karşısında CHP'nin kurduğu ittifakının tel tel dökülmesi zemininin çürüklüğüne bağlı. Kendince bir siyaset terazisi kurdu. Bu zoraki ittifakın içinde fikir birliğine rastlayamazsınız. milletimizin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliğinin izini bulamazsınız. Uluslararası saldırılar karşısında devletinin yanında yer alma erdemini göremezsiniz" görüşünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri tekrarlayan vizyonsuz, ilkesiz bir yapı var. Bir heyula var. Heyula, tek başına bir anlamı olmayan başka yapılarla oluşur. CHP kendi başına planı, programı, hayali, hedefi, eseri, mücadelesi olmayan bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen partidir. CHP'nin içinde millet yoktur. Millet, tek partiden beri CHP'nin ciğerini bilir. CHP'nin içinde demokrasi yoktur, çünkü demokrasinin d'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir.

'CHP heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır'

CHP'nin içinde kalkınma yoktur, halkın derdine derman olacak hiçbir işe yaraşmaz. CHP'nin içinde adalet yoktur, çünkü vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına göre değil, önüne konulan senaryoya göre belirler. CHP'nin içinde ideal de yoktur, bu partide insanlar yapıya uygun şekilde konumlanır ve bireysel hedefler içinde çalışır. CHP heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır.

Gazi'nin mirasına hürmeten CHP'ye gönül vermiş veya herhangi bir sebeple oy tercihini ondan yana kullanan vatandaşlarıma sesleniyorum: Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir. Gelin, 84 milyon hep birlikte 2023 yılında Türkiye'ye, diğer alanlardaki hedefleriyle birlikte gerçek anlamda bir ana muhalefet de kazandıralım. Gelin 2023'te hep birlikte yepyeni bir Türkiye'nin kapılarını aralayalım."

'Bu tezgahı beraber çalıştırdılar'

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK tarafından öldürülen 13 Türk vatandaşıyla ilgili de konuşan Erdoğan, özellikle muhalefet kanadından yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

"Irak'ın kuzeyinde bir mağarada infaz edilen 13 silahsız insanın başına gelen hadise bile karşımızdaki kirli zihniyeti utandırmaya bile yetmemiştir" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Çıkıyor, onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 5-6 yıl 13 kişiyi kaçıranlar kim? Biz bu 5-6 yıl içinde dağ, taş demedik buraları aradık, taradık. Bunlar utanmadan sıkılmadan 'Bir şey olmaz, sakinler güvence altında' diyecek kadar yüzsüzler. Kim bunlar CHP ve ortağı HDP. Bu tezgahı beraber çalıştırdılar.

Biz 5-6 yıldan sonra operasyonu yapmak zorunda kaldık. Savunma ve İçişleri Bakanımı bu beyefendilerin makamına gönderdik. Bunlar anlatıldığı halde utanmadan, terbiyesizce eleştiri yağmuruna tuttular. Bu kadar açık, şeffaf bu süreç ortaya konulurken siz ne yüzsüzsünüz ki bu çalışmadan sonra hala saldırıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı, AK Parti iktidarı bu yolda inanarak, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir."

'Yine Ankara'dan İstanbul'a yürüsünler'

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve terörle mücadele konularında sözlerine şöyle devam etti:

"Teröristlerin sayısı on binlerdi, şimdi yüzlere düştü. Bu mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. 'Bunun sorumlusu Erdoğan'dır' diyor. Bunların cibilliyeti bozuk. 5-6 yıl içinde bu mücadeleyi gece gündüz demeden verdik. İçimiz kan ağlıyor. Biz onların intikamını alacağız. Ortağı HDP de böyle bilsin.

Yine Ankara'dan İstanbul'a yürüsünler. Onlar yürürken biz de buradan sahili selamete çıkacağız. Onlara bu imkanı vermeyeceğiz. Yüzleri kızarmadan kimse terörü savunmaz. 'Teröre karşı ne yaptınız de engel olduk' diyorlar, teröristlerle yürüdünüz ne yapacaksınız daha? Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını eleştiren, 'yapamazsınız, edemesiniz' diyen siz değil misiniz? Düne kadar bölücü örgütün Suriye kolunu 'terör örgütü görmüyoruz' diyen siz değil misiniz?

Önceki gün İzmir'deydik. İşgalin, işgal acısının ne demek olduğunu gayet iyi bilen kardeşlerimin olanları iyi değerlendirdiğine inanıyorum. Söze terör örgütlerinin mensuplarını savunarak başlayanların, sinsi niyetleri de milletimiz gayet iyi görüyor. Dış politikada sorunlar yaşandığını söyleyip bunların sebebinin ülkemizin birliğine yönelik saldırlar olduğunu gizleyen kafa, siyasi ikbalini Türkiye'nin yaşayacağı felaketlere bağlar. Bir de 20 yıl öncesi Türkiye'sine güzellemeler düzüyorlar."

'İlke ve onur sahibi herkesi Türkiye'nin bu meşru mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz'

'Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının dışarıda epeyce bir kesimi rahatsız ettiğini' ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele, hem meşru hakkı, hem de insani görevidir. Türkiye gerektiğinde kaynağına kadar inerek sürdürme hakkına sahiptir. İlke ve onur sahibi herkesi Türkiye'nin bu meşru mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Her kim, amalı, fakatlı beyanlarla gölge düşürmeye kalkarsa hayati bir yanlış içindedir. Tehlikeli yolun sonu herkes için felakettir" diye konuştu.

'Dövizlerin önemli bölümü burada kullanıldı'

Erdoğan, konuşmasında tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine de değindi. "Salgının hem sağlık boyutunda, hem ekonomide daha ağır hasara sebep olmasının önüne geçtik" diyen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin eridiği iddiasını da eleştirdi.

Erdoğan, "Tüm dünyada ekonomiler ciddi bir daralma yaşanırken, Türkiye büyümesini sürdürebilen az sayıda ülkelerden biri oldu. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sorduğu dövizlerin önemli bölümü burada kullanılmıştır. Kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa içinde olanların oyunlarını bozduk" ifadesini kullandı.

Salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmak için her kesime yönelik çok ciddi destek paketlerini hayata geçirdiklerini, 311 milyar lirayı bulan bir kaynakla vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da andığı konuşmasına şöyle devam etti:

"CHP'nin itibar suikastlarıyla saldırdığı Berat Bey'in gösterdiği gayretlerin şahidiyiz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Esnaflarımıza yönelik ciro desteğinden kira yardımına kadar pek çok ilave destekte bulunduk. Tek bir vatandaşımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Üretimi, istihdamı, ticareti yeniden canlandırmanın normalleşmeden geçtiğini unutmuyoruz.

Şayet, kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek bir süre sonra artan vaka ve vefat sayılarıyla daha sert tedbirleri açıklamamız kaçınılmaz olacaktır. Milletimizden sabır istiyorum. Üretimden ihracata, turizmden ticarete kadar ancak bu şekilde arzu ettiğimiz neticelere ulaşabiliriz. eğitimden ilk adımları atmaya başladık, 1 Mart'tan itibaren kriterleri karşılayan illerimizde beklentileri karşılayan adımlar atılacaktır. Bir an önce normalleşe kriterlerine ulaşılmasının sağlanmasını istiyorum."

'Ocak ayı beyaz eşya satışı ve ihracat rakamları büyümenin sürdüğünü gösteriyor'

Erdoğan, sözlerini noktalarken 2021 yılını yeni bir atılım yılı haline dönüştürmelerinin şart olduğunu söyledi. Üretim ve ihracat tarafının gayet iyi gittiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: