İBB'den Blockchain hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İGDAŞ'ın abonelik açma ve kapama süreçlerini blok zincirine taşıma kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş'den (İGDAŞ) blok zinciri (Blockchain) adımı geldi.

Yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İGDAŞ'ın abonelik açma ve kapama süreçlerini blok zincirine taşıyor. Ayrıca Belediye İSMEK sertifikaları konusunda da benzer bir adım atıyor. Buna göre İSMEK sertifikaları gelecek mayıs ayı itibari ile blok zinciri üzerinde verecek.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner şu ifadeleri kullandı:

“İBB olarak çıkış noktamız önce İSMEK’lerle başladı. İSMEK’ler bizim meslek edindirme kurslarımız. Sertifikalar kayboluyor. Sonrasında ise bulmak zor oluyor. Bugün muhtemelen herkesin yaşadığı temel problemlerden biri diploma kaybıdır. İSMEK mezunu arkadaşlarımızın sertifikalarını blok zinciri üzerinde sertifikalayalım diye düşündük.”

Özgüner açıklamalarına ek olarak İSKİ ve İGDAŞ’ta abonelik açma ve kapama proseslerinin de Blockchain’e taşınacağını vurguladı. Bu adım ile zamandan tasarruf edileceğini vurgulayan Özgüner son olarak şu vurguyu yaptı:

“İSKİ ve İGDAŞ’da muhtemelen bütün testlerimiz Mart ayı içinde bitecek. Orada abonelik açma ve kapama işlemleri yine bu Blockchain altyapısı üzerinden olmaya başlayacak. Bu vatandaşlarımıza çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak. Bu adımımızın bize memnuniyet olarak döneceğini düşünüyoruz."