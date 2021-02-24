TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var

Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorusu üzerine "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin dün akşam itibarıyla Meclis'e geldiğini açıkladı.
Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorusu üzerine "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var” dedi.
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