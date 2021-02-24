Enerji Bakanı Dönmez: 66.7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanıyor

Bakan Dönmez, '2016-2020 üçüncü uygulama dönemi' için de yaklaşık 40 milyar lira elektrik dağıtım yatırımı yapıldığını ifade etti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021-2025 dördüncü uygulama döneminde toplam 66.7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.
Bakan Dönmez, '2016-2020 üçüncü uygulama dönemi' için de yaklaşık 40 milyar lira elektrik dağıtım yatırımı yapıldığını ifade etti.
Ayrıntılar geliyor...
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