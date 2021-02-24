Kovid-19'u atlatan sunucu Akkul: Hastanede uyutulduğum sırada ölen annemle bağlantı kurdum

Kovid-19'a yakalanan ve zorlu bir tedavi süreci atlatan sunucu Burak Akkul, katıldığı televizyon programında yoğun bakım günlerini anlattı. Akkul, “Yakın zamanda kaybettiğim annemle bağlantı kurdum. Annem bana kavuşmak istiyordu ama bir yandan da hayata devam etmemi istiyordu. Geri döndüğümde annemin biraz üzülüp biraz sevindiğini hissettim” dedi.