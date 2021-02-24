Eş Şebab üyesi Ankara'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla Kenya'da Eş Şebab örgütü adına faaliyette bulunduğu belirlenen kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Almanya-İtalya çifte vatandaşı olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nca yürütülen ortak çalışmalarda, Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü üyesi Almanya-İtalya çifte vatandaşı bir şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, A.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.