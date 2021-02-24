AK Partili Çilez'den 'X, Y, Z kuşağı' tepkisi: Aile düzeni sarsılır, toplumun düzeni bozulur

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bireylerin aile içinde 'X, Y, Z kuşağı' olarak tanımlanmamasını istedi. "Sen X'sin, sen Y'sin, sen Z'sin diye anne - baba ile evladın arasına duvarlar örersek hiyerarşik düzeni bozar, ben merkezli düşüncenin önünü açarız" ifadesini kullanan Çilez, "Aile düzeni sarsılır, toplumun düzeni bozulur" dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bilim insanlarının son zamanlarda "X, Y, Z kuşağı" tanımlarının bulunduğunu aktaran Çilez, şunları söyledi:

"Aile içindeki bireyleri yaşlarına göre X, Y, Z kuşağı olarak tanımlarken aslında bir hatanın da esiri oluyoruz. Aile bireylerini anneyi babaya, evlatlarını da ebeveynine karşı bilinmez kılıyoruz. Ortaya bir problem, sorun ile çıkıp bunu çözelim diyoruz. Çözümü de çatışma ile sonlandırıp birbirimizi anlamamakla itham ediyoruz.

Böylece içinden çıkılmaz bir hal ortaya çıkıyor. Ailenin hiyerarşik yapısı önce saygılı olmayı gerektirir. Saygı sonrası fedakarlık ailenin vazgeçilmez unsurudur. Sorumluluk duygusu ailenin işleyişini sağlar."

'Ben merkezli düşüncenin önünü açarız'

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Çilez, şöyle devam etti:

"Sen X'sin, sen Y'sin, sen Z'sin diye anne baba ile evladın arasına duvarlar örersek hiyerarşik düzeni bozar, ben merkezli düşüncenin önünü açarız. Saygıyı yok eder, fedakarlığı bilmez ve sorumluluktan uzak, sorumsuz bireyler oluruz.

Sevgiyi ise başka yerlerde ararken savrulur gideriz. Aile düzeni sarsılır, toplumun düzeni bozulur. Formül, ailenin birliğindeki temel unsurlarda yatıyor. Saygı, fedakarlık, sorumluluk ve sevgiden oluşan bu unsurlara bağlı olmamız hayati önem taşımaktadır."