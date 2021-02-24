Eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın yargılandığı davaların birleştirmesine karar verildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'suç işlemeye tahrik' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlamalarıyla Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Yüksekdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti Yüksekdağ'ın mazeret dilekçisinin kabulüne karar vererek, dosyaya giren evrakları okudu.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın yargılandığı suçlamaların aynı olması nedeniyle, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Kobani olaylarına ilişkin dava ile birleştirilmesine karar verdi.