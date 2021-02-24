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    Abdulhamit Gül

    Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla gireceğiz

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    Adalet Bakanı Gül, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla gireceğiz inşallah. 83 milyon vatandaşımızın, 'Evet işte bu benim anayasam' diyeceği bir anayasayı yapmak, gerçekleştirmek de bizim ortak hedefimizdir” dedi.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Hatay 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Hatay'da insanların barış ve huzur içinde yaşadığını söyledi.

    Bakan Gül, "Kurulduğu günden bugüne kadar 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hizmet eden AK Parti'miz de işte Türkiye'nin özetidir. AK Parti, Anadolu irfanının özetidir, halka hizmeti Hakk'a hizmet sayan bir anlayışın partisidir" diye konuştu.

    İl kongrelerini 81 ilde 83 milyonun birlik ve beraberliğini perçinlemek için büyük bir coşkuyla yaptıklarını belirten Gül, bunların kendileri için yenilenme serüveni olduğunu kaydetti.

    "Gazilerimizin ve şehitlerimizin emaneti olan bu mukaddes vatanımızı kıyamete kadar hep birlikte ilelebet koruyacağız, muhafaza ve müdafaa edeceğiz" diyen Gül, şöyle konuştu:

    "Bu vatanı birlikte yüceltmek, birlikte yükseltmek hepimizin ortak vazifesidir, bu vazifenin önünde hiçbir engel asla ama asla tanımıyoruz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermedik, müsaade de etmeyeceğiz. Türkiye'yi geçilmez kılan işte bizim kardeşliğimizdir, birliğimizdir ve beraberliğimizdir. Terör örgütlerini birer maşa olarak kullananların bu ülkedeki planlarını bozan da işte bu ruhtur, bu anlayıştır. Ne olursa olsun, şer odakları karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacağız, terörle mücadelemizi bir terörist bile kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin egemenliğini, insanımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. Şairin 'Bu vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır' dediği gibi, sıradağlar gibi birbirimize, bu millete sırtımızı dayayacağız. Bu millete namlusunu uzatmış, askerimizi, polisimizi şehit etmişlere sırtını dayayanlara da en güçlü cevabı, en güçlü şekilde verdik, vermeye de devam edeceğiz."

    ‘’Daha güçlü özgürlük' dediğimizde, en çok terör örgütleri rahatsız oluyor’

    Bakan Gül, terörle mücadelelerinin aynı zamanda bir yaşatma, özgürlük ve insan hakkı mücadelesi olduğunu vurguladı.

    Milletin AK Parti'ye huzuru arttırmak ve özgürlükleri, hakları da geliştirmek için yetki verdiğini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

    • "Biz 'daha güçlü demokrasi' dediğimizde 'daha güçlü özgürlük' dediğimizde, bundan en çok terör örgütleri rahatsız oluyor. Sosyal, ekonomik ve siyasal alanda atılan, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki her adımlar, terör örgütlerini, Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor. Türkiye'nin belirleyici aktif bir rolünü asla ama asla çekemiyorlar.
    • Bugün işte Gara'da hain terör örgütünün insanlık dışı yüzünü bir kez daha bütün dünya görmüştür. Bu terör örgütünün alçak yüzünü, çaresizliğini bir kez daha herkes görmüştür, alçak teröristlerce şehit edilen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Buradan bir kez daha eli kanlı terör örgütü PKK'yı ve onun içeride ve dışarıdaki tüm destekçilerini şiddetle lanetliyoruz.
    • Bu hadise aynı zamanda bazı Avrupa ülkelerinin, bazı uluslararası kuruluşlarının da terör ve teröre karşı takındıkları ikiyüzlü tavrı yine bir kez daha göstermiştir. Bağımsız Türk yargısının verdiği kararları her fırsatta endişeyle karşılayanlar, nedense 13 masumun şehit edildiği bu vahşet karşısında, terör karşısında dillerini yuttular, bir cümle bile söyleyemediler. Hayatları boyunca terör örgütünün değirmenine su taşıyanların içeride ve dışarıda barış naraları atmasına artık bu millet kanmıyor. Türkiye o değirmenleri Allah'ın izniyle terörün ve teröristin başına yıkmaya devam edecektir."

    Yeni anayasa çalışmaları: ‘Ortak aklı esas aldık, tüm eylem planlarını hazırladık’

    Yeni anayasa çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunan Gül, şöyle konuştu:

    "AK Parti, 19 yılda reformcu, değişimci, yenilikçi bir parti olarak reformlarını yapmıştır, hep sürdürmüştür, vesayetle mücadele etmiştir. Şimdi de 'İnsan Hakları Eylem Planı'... Tamamladığımız eylem planını, inşallah önümüzdeki yakın dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız bütün Türkiye ve dünya kamuoyuna açıklayacaktır. Böylece bu çalışmamızda da ortak aklı esas aldık, milletimizin düşüncesi, inancı ne olursa olsun insan olarak hakkını, onurunu daha da iyiye taşımak için yapılması gereken tüm eylem planlarını hazırladık. İnşallah bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak ve tüm kamu kurumlarıyla, çıkacak yasalarla ve yargı paketleriyle de milletimizin bütün ihtiyaçlarını inşallah özgürlüklerini daha da genişleterek hedefine ulaştırmış olacağız."
    'Evet işte bu benim anayasam' diyeceğimiz bir anayasa yapmak hedefimiz’

    Gül, yeni anayasanın kapsayıcı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

    • "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla gireceğiz inşallah. 83 milyon vatandaşımızın, 'Evet işte bu benim anayasam' diyeceği bir anayasayı yapmak, gerçekleştirmek de bizim ortak hedefimizdir. Bu konuda asla ve asla buyurgan bir süreçle 'İşte önerimiz budur' diyerek emredici bir şekilde değil, müzakereci ve diyalogla, herkesin anayasada kendi sesini, düşüncesini, rengini hissedebileceği, verebileceği bir anayasayı inşallah bu milletimiz hak ediyor. Bunun da neticesini inşallah hep birlikte göreceğimize inanıyoruz.
    • Türkiye, darbe anayasalarının tortularından kurtuldu, sivil bir anayasayı hak ediyor. Milletimiz, gençlerimiz mevcut anayasanın çok ilerisinde. Ümit ediyorum ki tüm siyasi görüşleri, farklı görüşleri buraya intikal ederek ortak bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte inşa edeceğiz ve bunu da gerçekleştireceğiz."

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    Etiketler:
    Gara, Avrupa, Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa, Adalet Bakanı Abdulhamit Gul
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