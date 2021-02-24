Reyhanlı ve Niğde saldırılarının kilit ismi Heysem Topalca, Konya'da trafik kazasında öldü

11 Şubat 2013 Cilvegözü, 11 Mayıs 2013 Reyhanlı, 20 Mart 2014 Niğde saldırıları ile 7 Kasım 2013’te Adana’da yakalanan bir TIR dolusu roket başlıklarıyla ilgili soruşturmalarda adı geçen Heysem Topalca, Konya’da bir trafik kazasında öldü.

Kaza, 11 Şubat 2021’de saat 21.00 sıralarında Karapınar-Konya yolu Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkiinde meydana geldi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Karapınar’dan Konya istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Suriye uyruklu ailenin bulunduğu 68 KH 911 plakalı otomobil, önünde giden ve kavşakta dönmek için yavaşlayan Mustafa Usta yönetimindeki 06 KH 8433 plakalı TIR’ın kasasına çarptı.

Araçta bulunan üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin adı 'Heysem Tabalci' olduğu belirtidi. Heysem Topalca’nın oğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babasının öldüğünü doğruladı.