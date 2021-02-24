Bilim Kurulu üyesi Taşova: Kurallara uyulmazsa üçüncü dalga kaçınılmaz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandemiden kurtulmak için toplumun yüzde 70'ten fazlasının bağışıklık kazanması gerektiğini söyledi ve "Bağışıklığın verdiği rehavet ve insanların birtakım kurallara uymaması durumunda, üçüncü dalga kaçınılmaz olarak yakın bir zamanda olabilir" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir yandan maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanırken, diğer yandan hızla aşılama devam ediyor.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, toplumun yüzde 70'inin bağışıklanması durumunun henüz gerçekleşmediğini belirtti.

Bu durumda aşılamanın belirli bir seviyeye ulaşması veya en azından ilk aşıların tamamlanması ile birlikte restoran ya da okul gibi mekanların açılmasının daha doğru olacağını kaydeden Prof. Dr. Taşova, üçüncü dalga uyarısında bulundu.

'Yakın bir zamanda üçüncü dalga olabilir'

Özellikle son dönemde ortaya çıkan daha hızlı yayılma özelliğindeki mutasyonlu virüsün Türkiye'ye de girdiğini hatırlatan Prof. Dr. Taşova, "Bunlar çok hızlı yayılma özelliğine sahiptir. Ara ara tekrar artışları da görüyoruz. Bu yüreğimizi de hoplatıyor. Restoranlar için de geçerli olmak üzere çok kalabalık ortamlarda bulunulması, gerekli tedbirler alınmadan yapılan çok sıkışık ortamlardaki faaliyetlerde virüsün yayılacağını hepimiz gördük'' dedi.

''3'üncü dalga bizi korkutuyor'' diyen Taşova "Çünkü toplumun yüzde 70 ve fazlası bağışıklanmadı. Bu bağışıklanma olmadığı süre içerisinde daha hastalanacak çok kişi var anlamına geliyor. O nedenle bağışıklığın verdiği rehavet ve insanların izolasyondan sıkılmasına bağlı olarak bir takım kurallara uyulmaması durumunda 3'üncü dalga kaçınılmaz olarak yakın bir zamanda olabilir" diye konuştu.

'İl pandemi kurulları daha aktif olmalı'

İl pandemi kurullarının köy ve kasabalara kadar daha aktif rol alması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yeşim Taşova, okullarla ilgili durumu şöyle değerlendirdi:

"Okulları, restoran ve diğer şeylerden ayrı bir yere koymak lazım. Alınan yeni kararla köy okullarının açılması çok yerinde oldu. Bu bizim salgından çıkaracağımız önemli bir ders oldu. Yani bir kararın bütün ülke geneline yayılıp uygulanmasının her zaman uymadığını gördük. İl pandemi kurullarının daha aktif olması, kendine ait kararlarını, hatta köy, kasaba olarak belirleyerek daha aktif olarak bu işin içinde yer alması gerekliliği belirgin halde ortaya çıktı. Buna göre bölge bölge bunlar belirlenir."