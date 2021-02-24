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    Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisine saldırı

    Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı: 3 yaralı, 5 gözaltı

    © DHA
    Türkiye
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    Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde görevli 3 sağlık çalışanı, hasta ve yakınları tarafından darbedildi. Sağlık çalışanları yaralanırken, 5 hasta yakını gözaltına alındı.

    Gaziantep'te evde düşerek başından yaralanan Muzaffer B., dün gece saatlerinde oğulları tarafından tedavi için Karataş Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin acil servisine götürüldü.

    İddiaya göre, Emrah B. ve Hanifi B. babalarına anında müdahale edilmediği gerekçesiyle tartıştıkları sağlık çalışanlarına hakaret etmeye başladı. Ardından da hasta yakını 5 kişi, sağlık çalışanlarına saldırdı.

    Çıkan arbedede yumruklarla hemşireler Sinan Şahin, Furkan Aslan ve Abdulkadir Güneş yaralandı. Sağlık çalışanları saldırının ardından darp raporu alarak polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri de şikayet üzerine aralarında hasta kişinin oğulları Emrah B. ve Hanifi B.'nin de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin savcılığa sevk edildiği, savcılıktan da tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliği gönderildiği belirtildi.

    ‘Emeğin karşılığı bu olmamalı'

    Saldırıda yaralanan hemşire Sinan Şahin, acil serviste yoğunluk olduğu sırada hasta yakınlarının öncelik istediğini ve biraz beklenilmesi istenince saldırıya uğradıklarını belirterek, Hasta geldiğinde acil birimimizde yoğunluk vardı. Biz hastayı müdahale bölümüne aldık ve doktoru bekliyorduk. Doktor ise o sırada durumu daha acil olan bir başka hastaya bakıyordu. Bir anda hasta yakınları bağırıp, hakaret ederek bize saldırdılar. Beni ve iki arkadaşımı darbettiler. Sağlık çalışanlarının bunca emeğinin karşılığının bu olmaması gerekiyor. Sağlık çalışanlarına artık şiddet uygulanmasın diye konuştu.
    © DHA
    Saldırıda yaralanan hemşire Sinan Şahin, acil serviste yoğunluk olduğu sırada hasta yakınlarının öncelik istediğini ve biraz beklenilmesi istenince saldırıya uğradıklarını belirterek, "Hasta geldiğinde acil birimimizde yoğunluk vardı. Biz hastayı müdahale bölümüne aldık ve doktoru bekliyorduk. Doktor ise o sırada durumu daha acil olan bir başka hastaya bakıyordu. Bir anda hasta yakınları bağırıp, hakaret ederek bize saldırdılar. Beni ve iki arkadaşımı darbettiler. Sağlık çalışanlarının bunca emeğinin karşılığının bu olmaması gerekiyor. Sağlık çalışanlarına artık şiddet uygulanmasın" diye konuştu.

    'Yumruk darbesi ile dişim kırıldı'

    Yumruk darbesiyle dişi kırılan hemşire Furkan Aslan ise sağlık çalışanlarının şiddeti hak etmediğini belirterek şöyle konuştu:

    • "Olay akşam saatlerinde gerçekleşti. O sırada cerrahi müdahale odasında müdahale yapıyordum. O sırada içeriden arbede sesleri gelmeye başladı. Alçı odasından çıktım o anda hemşire arkadaşlarıma saldırdılar. Ayırmaya çalıştığım anda aldığım yumruk darbesi ile dişim kırıldı.
    • Son zamanlarda sağlıkta şiddet olayları artmaya başladı. Bu olay Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor. Artık sağlık çalışanlarına zarar gelsin istemiyoruz.''
    Gaziantep’te, korona virüsten hayatını kaybeden şahsın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı anları, güvenlik kameralarına yansıdı.
    © İHA / RESUL YANBUL
    Sağlık çalışanlarının yüzde 67'si en az bir kere şiddete maruz kaldı
    ‘Hakaret ettiler ve saldırdılar'

    Hasta yakınlarını sakinleştirmeye çalışırken şiddete maruz kaldığını söyleyen hemşire Abdulkadir Güneş de, "Hasta akşam saatlerinde acil servise geldi. İlk değerlendirmemizi yaptık hastaya. Hemşire arkadaşımız pansuman yapmak için odanın dolu olduğunu ve hastanın çıkması için beklemesi gerektiğini söyledi. Bir anda hakaret edip saldırmaya başladılar. Biz hasta yakınlarını sakinleştirmeye çalıştık. Daha sonra bana da saldırdılar. Sağlık çalışanlarına şiddet değil destek olunsun istiyoruz" dedi.

    'Saldırılara rağmen tedavimize devam ettik'

    Hastanenin acil birimi doktorlarından Ali Demir, olayın ardından sorumlulukları gereği sağlık çalışanları yakınlarınca darbedilen hastanın tedavisini yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

    "Acil servis doktoruyum. Olay sırasında başka bir hastanın servise yatışıyla ilgili uzman doktorla görüşüyordum. Daha sonra hastaya ve yakınlarına birkaç dakika beklemelerini söylediler. Ben hastaya bakıp müdahale ederken sağlık çalışanı arkadaşlarımıza hakaretler edildi. Biz buna rağmen tedaviye devam ettik. Daha sonra iş tehdit boyutuna geldi ve arbede yapılmaya başlandı. Biz yine tedaviyi bırakmadık. O sırada bir arkadaşımızın dişini kırdılar. Bir arkadaşımızın üzerini parçaladılar. Artık artan sağlıktaki şiddet olayları nedeniyle korku yaşıyoruz."

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    Etiketler:
    Yaralama, Gözaltı, Darp, Sağlık çalışanı, Gaziantep
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