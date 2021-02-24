Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin davada karar

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada, bir şirket yöneticisi ile 2 pilota 'göçmen kaçakçılığı' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada, MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek, 'göçmen kaçakçılığı'ndan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Ghosn'un, İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Mütalaada, sanık olan pilotlar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun üzerine atılı "göçmen kaçakçılığı" suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatleri istenmişti.

Hostes olan sanık Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun da üzerine atılı suçun "ön ödemeye" tabi olması ve sanığın bu ön ödemeyi yerine getirmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcılık, diğer hostes sanık Nesrin Altunalan'ın da beraat etmesi gerektiğini belirtmişti.