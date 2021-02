Anne ve babasını siyanürle öldüren Kalkan'a verilen cezanın gerekçeli karar açıklandı: 'Son 10 dakikanız' demiş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 39 yaşındaki annesi Fatma Kalkan ile 46 yaşındaki babası Mehmet Kalkan'ısiyanürlü şerbet içirerek öldüren, kardeşini de içmeye zorlayarak yaralayan 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan’ın 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı.

Gerekçeli kararda, sanığın suç tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olduğu, arkadaşlarıyla konuşması sırasında babası ile arasının iyi olmadığını söylediğine dikkat çekilip tespit edilemeyen ancak muhtemelen babasına duyduğu kinden dolayı anne, baba ve kardeşini öldürmeyi planladığı anlatıldı.

Cinayeti planladığı belirtildi

Sanığın cinayeti planladığı, olay öncesinden başlayarak süt, kola, limonata gibi farklı içeceklerden karışım yaparak aile bireylerine alıştırmak için içirmeye başladığı ifade edildi. Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın kız arkadaşından ayrılması nedeniyle moralinin bozuk olduğu için aile bireylerinin bu durumuna şefkatle yaklaşmalarını fırsat bilip, bunu istismar ederek gerçekleştireceği öldürme eyleminin planlarını önceden yapmaya başladığı görülmektedir. Sanığın kimya bölümünde okuması nedeniyle oradan aldığı bilgiler ışığında yaptığını lanse ederek kola, gazoz, limonata gibi karışımlar hazırlayarak, aile bireylerine verdiği anlaşılmaktadır. Olayın gelişimi nazara alındığında sanığın eylemini önceden planladığının açık şekilde ortaya çıktığı, kullandığı siyanürün kimyasal silah olduğunun kabulü ile tasarlayarak anne ve babasını kimyasal silahla öldürdüğü, kardeşini ise bu suretle öldürmeye teşebbüs ettiği sonucuna varılmaktadır."

Sanığın, olay günü siyanürü 4 bardak içerisine su ile karıştırıp aile fertlerine verdiği, bir bardağı da kendi elinde tuttuğu, anne-babanın sıvıyı aniden içtikleri, kardeşinin kokudan şüphelenerek içmediği, yaşanan arbede sırasında sıvının kardeşinin gözüne geldiği de gerekçeli karar da yer aldı.

Anne-babanın ne içtiklerini sorması üzerine sanığın, "Potasyum siyanür verdim, son 10 dakikanız" dediği aktarılan gerekçeli kararda, Kaklan'ın sevgilisine benzeyen kırmızı gözlü bir kadının kendisine suçu işlettiğini ileri sürmesine rağmen Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda cezai ehliyetinin tam olduğuna kanaat getirildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda son olarak, sanığın ağlaması ve pişmanlık göstermesi, olaydan dolayı yaşadığı ağır travmayı davranışlarına yansıtması nedeniyle indirim uygulandığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Kalkan, 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme' ve 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kalkan hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanık, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sürecinde yaptığı savunmalarda, eski sevgilisine benzeyen 'kırmızı gözlü' bir kadınla tanıştığını anlatmış, bu kadının kendisine, 'Aileni ortadan kaldırıp kaçalım' dediğini ileri sürmüştü. Tutarsız davranışlar sergileyen sanık, zaman zaman baygınlık geçirmişti.

Manisa'da 'psikotik bozukluk' teşhisi konmuştu

Mahkemenin talebiyle Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yetkililerince 28 Ocak-6 Şubat 2020 tarihlerinde yatarak müşahede altında tutulan Murat Can Kalkan için rapor hazırlanmıştı. Raporda, 'psikotik bozukluk' teşhisi konulduğu belirtilmişti.

Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası istenen Kalkan'ın yargılandığı İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen raporda, sanığın akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağı bildirilmişti.

Mahkeme heyeti, raporun ayrıntı içermemesi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor istemişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ise, mahkemeye gönderdiği raporunda, Kalkan'da davranış bozukluğu ile akıl hastalığı ve akıl zayıflığına rastlanılmadığını bildirmişti. Raporda, "Ceza sorumluluğu tamdır" denilmişti. 2 rapor arasındaki çelişki üzerine mahkeme, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'nden de rapor istemişti. Daire, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği raporda, tutuklu sanık Kalkan'ın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirmişti.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda sanık Mahmut Can Kalkan'ı 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış hapisle 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Cezalar iyi hal indirimiyle 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına düşürülmüştü.