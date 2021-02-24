İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması: Yüzde 6 için gürültü koparılıyor

İstanbul'un tarihi kara surlarında başlatılan restorasyon çalışmalarını inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemdeki Halk Ekmek tartışmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, ekmeği 1 liraya satan İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek'i (İHE) İstanbul Valiliği'ne şikayet etmişti.

Dernek, Halk Ekmek büfelerinin fırıncılar için halksız rekabet yarattığını, ekmeğin siyasete alet edildiğini savunmuş ve 650 Halk Ekmek büfesinin kaldırılmasını istemişti.

ibb.istanbul'da yer alan habere göre İmamoğlu konuyla ilgili soru üzerine "Halk ekmek konusunun bu şekilde mevzu edilmesinden üzüntü duyduğumuzu her ortamda dile getirdik. Çünkü günün sonunda yaşanan yoksulluğun izlerini bize hissettiriyor. Çok üzücü. Tümden fırıncıları, üreticileri temsil ettiğini düşünmediğim birtakım girişimler var" dedi.

'Ne yazık ki başka şeyler hissediyorum'

İmamoğlu, İstanbul’da üretilen ekmeğin yüzde 6’sının Halk Ekmek yüzde 94’ünün fırınlar tarafından üretildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: