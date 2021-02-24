İletişim Başkanı Altun: PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? 'Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok' ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!"
PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız?— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 24, 2021
“Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek?
Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin.
Yeter artık!!!
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