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    Erdoğan: Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    - Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser.

    - Bugün de burada bizim adımıza İstanbul'un her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız değerli bir arkadaşımıza il başkanlığı görevini vereceğiz. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe'nin davaya olan sevgisine bizzat şahit olduk.

    - Mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. AK Parti dinamik bir parti, AK Parti bugünü değil, geleceği kuşatan bir parti.

    - Böyle bir şehre hangi unvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. Bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz, vay halinize​. İstanbul için dünyanın merkezi derler. İstanbul Fatih'in olduğu kadar daha nice gönül sultanlarının şehridir.

    - İstanbul'u sevmek ne kolay ne bedelsizdir. Bu şehri seviyorsanız hakkını verecek, kendisine hizmet edeceksiniz. İstanbul’u büyük bir aşkla sevmeyen hiçbir kimsenin bu ülkeye, bu şehre ve bu partiye hizmet edebilmesi mümkün değildir.

    - Eğer zaman zaman öfkeli gözükmüşken işte bu sevdamızdandır. Önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik. 

    - Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' dediler biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Camimizi işgal etmek suretiyle bira kutularıyla beraber o camiimize giren onlar değil mi, bu ahlaksızlar, bu edepsizler değil mi, bu teröristler değil mi? işte bu gezi olaylarında da bunların hesabını onlara sorduk. Bundan sonra da ola ki böyle bir yola (Gezi olayları) tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok ağır ödetir. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazarak verdiler. Biz cevabımızı büyük ve güçlü Türkiye diyerek verdik. Onlar, milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yolu denediler. Biz cevabımızı Rabiamızla verdik. 

    - Atatürk Kültür Merkezi'nin inşasında sona geliyoruz. O malum zatlar var ya, onlara rağmen. Yaparsak biz yaparız, AK Parti yapar. 

    - Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek bunu da görecekler. 

     

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